Motociklista, koji je kod sebe imao srpska lična dokumenta, a koji je prevozio 71,5 kg kokaina presretnut je u ponedeljak, 11. maja, na francusko-španskoj granici, dok je droga bila natovarena u koferima pričvršćenim za njegov motocikl.

Muškarac je osuđen na pet godina zatvora, carinsku kaznu od 3,5 miliona evra i desetogodišnju zabranu ulaska na francusku teritoriju, pišu francuski mediji.

- Muškarac koji je vozio dvotočkaša registrovanog u Španiji uhapšen je 11. maja popodne tokom kontrole na naplatnoj rampi Pertus (Istočni Pirineji), blizu granice sa Španijom. Tvrdio je da je vlasnik vozila i da je španskog državljanstva, ali je službenicima pokazao srpski lični dokument - navodi se u saopštenju regionalne carinske uprave Perpinjana.

Policajci su zatim nastavili sa proverom vozila i otkrili u bočnim i zadnjim "koferima" koji su bili zakačeni za motor, kao i u putnoj torbi privezanoj za motocikl, brojne kocke kokaina, ukupne težine 71,5 kg.