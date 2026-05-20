U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su G. D. (50) iz Užica , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se sumnja, on je u svojstvu rukovodioca Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i blagajnika u privrednom društvu "Belom" doo Uzići, od januara 2025. do 26.12.2025. godine, iz blagajničke kase kojoj je jedino on imao pristup, prisvojio novac koji mu je poveren na radu u iznosu od 24.569.596 dinara, na koji način je sebi pribavio korist, a u istom iznosu oštetio navedeno privredno društvo.