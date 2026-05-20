Dečak (9) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 18 časova dogodila u selu Prćilovica kod Aleksinca kada je na njega, dok je bio na biciklu, naleteo automobil marke "opel".

- Dete je zadobilo teške povrede zbog čega je transportovan u UKC Niš na dalje lečenje. Nakon detaljnog lekarskog pregleda i dijagnostike, u stabilnom je stanju i trenutno nije životno ugrožen - rekao je izvor.

Policija je nakon saobraćajne nesreće obavila uviđaj, a obavešteno je i Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

- Istraga je u toku i utvrđuje se kako je došlo do teške saobraćajke - rekao je sagovornik.

