Pet načina za bustovanje raspoloženja ovog proleća (drugi će vas oduševiti!)

Boost je moderan način da kažemo Carpe diem (uhvati dan) i da pojačamo život na maksimum. U svakodnevnom govoru, posebno među generacijama milenijalaca i Z, koristi se da podrži neku tvrdnju ili da asertivno i ubedljivo izrazi stav. Bustovanje daje snagu i mi smo pronašli tri genijalna načina da bustujete raspoloženje ovog proleća.

Pojedite bar jedan zdrav obrok

Nezdrave grickalice su primamljive, ali vaše telo i um će vam biti zahvalni ako svakog dana pojedete bar jedan zdrav obrok sa voćem i povrćem. Ustanite 15 minuta ranije, natenane obavite jutrnji ritual i obavezno pročitajte nešto lepo (preporučujemo stihove klasične poezije, oni su vanvremenski, a šire ljubav i dobar vajb). Na putu do posla kupite narcise ili, ako ste muškarac, po povratku obradujte ženu koju volite lepim prolećnim buketom.

Pojačajte budžet

Iako se smatra da je dozvoljen minus “loš drug”, on je zapravo vaš prijatelj, ako izaberete pravi. Flex minus ProCredit banke je svetli primer bustovanja budžeta uz minimalne troškove i veliko olakšanje. Prvenstveno zato što uopšte ne morate da trošite vreme i energiju da biste na šalteru banke obavili papirologiju, sve obavljate online. Inače, Flex minus je najjeftiniji dozvoljeni minus u Srbiji (izvor: portal NBS) i to u visini do dve plate.

Ne dozvolite da vam novac upropasti rano proleće. Flex minus je najfleksibilniji način. Ako želite da otputujete, da obnovite garderobu, da klincima kupite novu loptu, patike, sebi nov gedžet ili da obradujete dragu osobu nekim prolećnim poklončićem, a u deficitu ste sa novcem.

3. Brzinsko raspremanje

Čist prostor, bistar um! Odvojite malo vremena, čak i ako je to samo pet minuta svakog dana da sredite svoje okruženje - vaš um će vam biti zahvalan.

4. Slušajte muziku

Dokazano je da muzika bustuje radost i smanjuje anksioznost. Pustite na nekoj muzičkoj platformi svoju omiljenu plejlistu i primetićete da ste za tren oka počeli da pevušite, smejete se i plešete!

5. Izaberite radost

Ne morate da radite na sreći, samo budite srećni. Razmislite: verovatno znate koje aktivnosti čine da se osećate dobro, šta vam donosi radost. I počnite već danas sa tim. Živite danas, makar svakog dana samo po jednu sitnicu koju volite ispunite sebi.

I jedna univerzalna preporuka, za sva godišnja doba: Carpe diem!

