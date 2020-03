Dragi članovi DSOJ, uvažene koleginice i kolege, posebno vi iz medija,

Prethodnih dana imali smo priliku da se suočimo sa strahom! Strahom od bolesti, strahom za zdravlje naših bližnjih, strahom od fatalnih ishoda… strahom da li ćemo ostati bez osnovnih namirnica za život, strahom da li ćemo moći da izađemo iz kuće… strahom da li ćemo sačuvati svoje poslove, projekte, ustanove i kompanije. I još puno strahova koji ne mogu da stanu u ove redove, kao i strahova koji tek dolaze. Želim da vas pitam – za koliko tih strahova smo krivi mi sami? Koliko tih strahova nas je nagnalo da poverujemo površnim, nepotpunim, pa čak i netačnim informacijama i da ih onda i sami širimo i proširujemo, misleći da u najboljoj nameri brinemo o bližnjima, nesvesni da u stvari širimo paniku!

foto: Promo

Razmislite šta je zaista suštinski važno – lične zalihe toalet papira, mit o šatorima pod Avalom i vojnoj vežbi u Italiji, kao i kampanja protiv Ibuprofena ili svest i savest šta smo mi sami, personalno, pravovremeno i ispravno uradili kako bismo obavili sve preventivne mere i korake da se suštinski zaštitimo od virusa? Umesto maratona po marketima i prodavnicama, da li ste možda postavili dozator za dezinficijens u ulazu zgrade u kojoj živite? Pa tuda svi prolaze, diraju kvake, lift, prekidače za svetlo… Primera je još puno.

Koristim ovu priliku da vam skrenem pažnju na nešto suštinski važno a što treba i mora da bude deo naše ukupne borbe u ovoj situaciji. To su objektivnost, odgovornost, staloženost, disciplina i razum kao stubovi prevencije zdravlja. Pitate se zašto i zvuči kao neka jeftina propaganda? Naprotiv! Često nismo svesni da zdravlje nije samo fizičko. Tu su još 3 jednako važna segmenta: mentalno, duhovno i socijalno zdravlje. Panika, histerija i strah nas sprečavaju da na pravi način štitimo čak tri četvrtine našeg zdravlja, zbog čega na kraju strada i naše fizičko zdravlje. Zato vas pozivam sve, posebno koleginice i kolege iz medija, da pokažemo zrelost i odgovornost i tako zaista zaštitimo sva naša zdravlja (telesno, mentalno, duhovno i socijalno), jer samo tako možemo da govorimo o zdravim jedinkama i zdravom društvu, spremnom da prevaziđe svaki virus, pa i ovaj aktuelni.

foto: Promo

Šta to praktično znači? Na prvom mestu kritičko i analitičko rasuđivanje koje zahteva od nas kao profesionalaca, posebno ljudi iz medija, da širimo samo proverene i kredibilne informacije, te savete o ispravnom ponašanju u nastalim okolnostima, a od nas kao građana da ih na pravi način prihvatamo i obrađujemo, uz odbacivanje svih besmislenih „lažnih“ vesti. I naravno, da pustimo nadležne službe da rade svoj posao, a da mi sami, svako ponaosob, budemo disciplinovani i staloženi. Ovu situaciju možemo da prevaziđemo samo kao tim, i to isključivo uigran! A timski duh nam ne manjka, bar kada je sport u pitanju. Dokažimo to i u ovom životnom meču! Podsetiću sve i na onu staru izreku: „Počisti prvo u svom dvorištu, pa pogledaj kod komšije“.

foto: Promo

Društvo Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) predstavlja jedino nacionalno udruženje PR i medijskih profesionalaca koji se bave komunikacijom i kao takvo će na sve moguće načine, u svom domenu, nastojati da pruži doprinos borbi protiv Korona virusa. Sve aktivnosti DSOJ, uključujući profesionalno takmičenje Priznanje, promenu naziva i rebrendiranje Društva, kao i edukativne formate How2PR, biće privremeno obustavljene, u skladu sa aktuelnom situacijom i njenim daljim razvojem.

S poštovanjem, dr Dušan Stojaković, predsednik UO DSOJ

Kurir