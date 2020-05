Online panel o poslovanju HoReCa u novim okolnostima i njegovom oporavku zainteresovao mnoge ugostitelje

Ugostiteljstvo je duboko pogođeno, ali se polako budi, zaključak je panela koji je organizovala Coca-Cola HBC Srbija. Panel je organizovan kao početak dijaloga o HoReCa sektoru, koji u Srbiji zapošljava više od 65 000 ljudi i koji je jedan od najpogođenijih oblasti usled epidemije korona virusa. Četiri tematske diskusije koji je vodio Đorđije Stajkić a koje su virtuelno okupile preko 150 ugostitelja iz najvećih klubova, barova, restorana i kafe lanaca, predstavnike Privredne komore Srbije i udruženja HORES, donela je niz zapažanja o novoj izmenjenoj realnosti nakon ukidanja vanrednog stanja.

Hoteli, barovi i noćni klubovi, koji su po proglašenju vanrednog stanja među prvima zatvoreni, trpe najveće gubitke, jer još uvek nisu otvoreni. Stranci koji čine trećinu gostiju beogradskih lokala, ne očekuju se u nekom većem broju, bar ne u nekom skorijem periodu. Za to vreme, troškovi zakupa i radne snage su i dalje tu. Nešto je lakša situacija sa restoranima i kafićima, koji su nedavno uz nove mere zaštite počeli da otvaraju vrata gostima. Kapaciteti su popunjeni od 30 do 50 % a vlasnici se nadaju da će se to uskoro promeniti na bolje. Ipak ne očekuje se da će se poslovanje vratiti na nivo pre epidemije u narednih godinu dana.

,,Moramo shvatiti da ugostiteljstvo nije luksuz, već ozbiljna grana privrede, koja zapošljava više desetina hiljada ljudi i kojoj je potrebna ozbiljna pomoć da iz ove krize izađe. Procena je da će na primer, hoteli izgubiti prihod od oko 230 miliona evra, od čega beogradski oko 130 miliona evra, zbog pandemije korona virusa i zaustavljenog priliva gostiju. Ako uzmemo u obzir da ima oko 3000 restorana u Srbiji, vidite na kraju o kolikim gubicima govorimo ‘’, izjavio je Aleksandar Vasilijević, predsednik UO udruženja hotelijera i restoratera HORES.

Podsticajne mere države svi vide kao ključne kako bi ugostiteljski sektor ponovo beležio rast. Tako je najavljeno skoro formiranje operativne grupe koju će činiti predstavnici privrede, ugostitelja, i Vlade kako bi se konkretizovale mere pomoći.

,, Očekujemo da bi operativna grupa trebalo da bude formirana vrlo brzo, u narednih nekoliko dana. Takođe, ugostitelji mogu da razmotre i kriterijume za podizanje kredita sa povoljnim uslovima otplate kod Fonda za razvoj Republike Srbije. Što se tiče ostalih dodatnih mera pomoći ugostiteljskom sektoru uslovi bi trebalo da budu poznati do kraja meseca.’’, izjavio je Bojan Stanić, pomoćnik direktora, Sektor za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, PKS.

U Coca-Cola HBC Srbija kažu da su kao odgovorna kompanija i partner sa kojima mnogi ugostitelji sarađuju, želeli da pokrenu ova pitanja kako bi ponudili svoju ekspertizu i pomoć u oporavku HoReCa sektora.

,,Negativni efekti globalne pandemije nisu zaobišli ni našu kompaniju. Od početka smo preuzeli sve mere kako bismo prvenstveno zaštitili svoje zaposlene i saradnike, a zatim i obezbedili održivo poslovanje kompanije i u budućnosti. U skladu sa tim morali smo brzo da osmislimo i neke nove načine poslovanja. Kao jedan od lidera verujemo da možemo da nađemo način da nastavimo gde smo stali, ali i da ponudimo pomoć i neka nova rešenja saradnicima kojima je to potrebno. Coca-Cola HBC Srbija je preko 50 godina deo zajednice i partner ugostitelja. Osetili smo potrebu da organizujemo ovaj panel jer smatramo da je HoReCa trenutno najugroženija i verujemo da treba da budemo tu jedni za druge.“, rekao je Saša Marković, direktor prodaje kompanije Coca-Cola HBC Srbija.

Poslovanje ugostiteljskog sektora iako ozbiljno uzdrmano, može ponovo biti na zdravim nogama ali će sam oporavak privrede biti dosta dug, zaključili su panelisti. Od ugostitelja se očekuje da donekle zadrže zaposlene, pruže kvalitetnu uslugu i osmisle zanimljive programe kako bi privukli goste, a od države da podsticajnim merama pomogne HoReCu.

