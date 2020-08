SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Kompanija dm nastavlja da širi mrežu drogerija u Srbiji

– Kompanija dm nastavlja sa ekspanzijom na domaćem tržištu otvaranjem novih drogerija. Pored toga, dm radi na preuređivanju i ulepšavanju svojih drogerija kako bi kupcima omogućio još prijatniju kupovinu u potpuno novom i osveženom prostoru. Tako je u četvrtak, 13. avgusta otvorena potpuno nova drogerija na Novom Beogradu, na adresi Jurija Gagarina 20E u A bloku. Istog dana je nakon kompletnog renoviranja objekta, ponovo otvorena i drogerija na adresi Nevesinjska 2, omiljena kupcima u ovom delu opštine Vračar.

Sada već tradicionalno, svako otvaranje drogerije ima i humanitarni karakter, budući da se sav prihod u periodu od 18 do 19 časova donira različitim organizacijama i institucijama. Ovoga puta je prilikom otvaranje drogerije u A bloku prikupljeno 500 hiljada dinara za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, dok je u drogeriji u Nevesinjskoj prikupljeno takođe 500 hiljada dinara namenjenih Fondaciji „Zajedno za osmeh“. Pokloni za prvih 2.500 kupaca nisu izostali ni ovoga puta, a svi koji 14. i 15. avgusta posete ove dve drogerije mogu da iskoriste popust od 15 odsto na sve, čak i na već snižene proizvode.

Pristupačne cene, maksimalan kvalitet proizvoda i široka ponuda učinila je dm drogerije omiljenim za kupovinu svega na jednom mestu. Poštujući različite potrebe i želje svojih kupaca, dm na svojim policama nudi 14.000 proizvoda za negu i lepotu, iz segmenta za održavanje higijene, sve do, raznovrsne ponude hrane, proizvoda za domaćinstvo i negu beba. Osim toga, dm je jedan od najvećih ponuđača privatne robne marke na tržištu Srbije, sa skoro 4.000 proizvoda. Balea koju čine proizvodi za negu od glave do pete, alverde kao sertfikovana prirodna kozmetika, babylove sa asortimanom za najmlađe članove porodica su samo neke od marki koje su pronašle put do srca kupaca.

foto: Promo

Sa oko 400 proizvoda organskog porekla dmBio je privatna robna marka sa najširom ponudom organske hrane u Srbiji koja se pravi bez veštačkih boja, aroma, konzervanasa i pesticida. Ovi visokokvalitetni proizvodi potvrda su da je organsko ujedno i ukusno, imajući u vidu da su svi vitalni sastojci i originalni ukusi sačuvani zahvaljujući proizvodnji na bazi ekološkog uzgoja.

Kompanija će svoju 105. drogeriju otvoriti i u Gornjem Milanovcu u četvrtak, 20. avgusta. Prvom drogerijom u ovom gradu, kompanija nastavlja da širi svoju mreži u ostalim gradovima u našoj zemlji.

Foto: Promo

