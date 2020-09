Komunikacija - naš lek protiv korone i ljudske otuđenosti

Komunikacija. Sastavni deo našeg života u svakom trenutku. Kao i lek, u pravim dozama, aplicirana na pravi način, može veoma uspešno da leči, smiruje i ima blagotvorno dejstvo. Sa druge strane, u rukama neukih, sujetnih i neveštih – može da plaši, rani i otruje… Sve u svemu, da komuniciramo moramo – stalno i iznova. Baš kao što su to činili i svi naši preci od trenutka kada su „otkrili“ komunikaciju, te kroz sve faze interakcije od prvih pojavnih oblika života, preko homo sapiensa, pa do svih poznatih epoha razvoja čovečanstva.

Apsurdno je to, što danas u doba hipotetičke privremene globalne stagnacije, uzrokovane mahom kovid pandemijom, kada bi logički komunikacija trebalo da bude na svom vrhuncu – i stilskom i tehnološkom, na izvestan način zaboravljamo koja je njena suština i svrha! I sve manje komuniciramo. I sve lošije komuniciramo… A da li bi to zapravo trebalo da bude tako? Nekako gubimo moć ili prosto zaboravljamo kako da pokažemo svetu šta nas to tišti.

Komunikacija je tu da obznani i primeni našu svrhu života u svetu koji nas okružuje. Uz nju volimo. Uz nju se rađamo, rastemo, razvijamo, postajemo (bolji) ljudi… Barem bi tako trebalo da bude! Uz nju pravimo prve korake. Uz nju pravimo prave korake. Osvajamo svet – druženja, učenja, istraživanja… I sada biste se verovatno zapitali u čemu je onda problem?! U nama samima! Naši strahovi, nedoumice, treme, bojazni, slabosti… pogrešni ciljevi, ideje, stremljenja… prave od nas pogrešne kreatore i korisnike komunikacije, koja postaje svojevrstan sedativ za sve što nam smeta ili opasna prečica za ono što nam možda i ne pripada.

Vratimo se na početak priče.

O kovidu smo prvi put čuli krajem prošle godine. Hvala komunikaciji. Možda i nismo baš morali da saznamo značenje ovog medicinskog termina. O širenju kovida saznali smo iz komunikacije. Mahom digitalne. O žrtvama u Kini i strogim merama izolacije ili o stanju u Italiji ili o stanju bilo gde na svetu - znamo sve zahvaljujući komunikaciji. Komunikacija je bila tu i kada je pandemija eskalirala u Srbiji. Komunikacija nas je zatvorila u kuće, ustrojila rad od kuće, rekla nam kako da se ponašamo, kako i gde da nosimo masku… i još barem „milion“ detalja! Komunikacija nas je i uplašila. I razbesnela. I nasmejala. I tako u krug. Ali, opet, u čemu je onda problem? Bivajući zaključani u svoje mikrosvetove, nekako smo zaključali i komunikaciju! Zaboravili smo da je ona lek za naše duše i jedini motor koji pokreće čitav svet. Loša komunikacije je poput lošeg srčanog mišića, koji više ne pumpa istom jačinom, pa nam neke misli lako pobegnu tamo gde ne bi trebalo – u dubinu našeg uma, strahova, dilema… Umesto da o svemu komuniciramo. Posebno o onim stvarima koje nas zabrinjavaju ili plaše. A takvih je danas puno. Zdravlje, finansije, budućnost… A sve je lakše kada se deli. Opet, hvala komunikaciji. Zato je i izmišljena.

Ako uzmemo u obzir da nas komunikacija upozorava na opasnost, daje nam smernice kako da umanjimo rizike i kako da budemo bezbedniji i sačuvamo zdravlje, kao i gde da se obratimo ako uočimo bilo koji sumnjiv simptom – onda komunikaciju možemo smatrati lekom. Terapijom komunikacije protiv korone. A tu terpaiju bi svako trebalo da primenjuje, i to redovno i bez ustručavanja.

Ali, tu smo opet samo zagrebali vrh ledenog brega, jer zdravlje nije samo fizičko. Ono je i mentalno i duhovno i socijalno. A za te segmente zdravlja prepisujemo vam terapiju i preventivu na bazi najboljih primera komunikacije, koji su predstavljeni najboljim PR kampanjama i projektima u okviru nagradnog konkursa Priznanje2020 Društva Srbije za odnose s javnošću. DSOJ, kao jedino domaće nacionalno PR udruženje, svake godine bira najkvalitetnije komunikacijske aktivnosti, nagrađuje istaknute pojedince i organizacije upravo sa ciljem da još jednom naglasimo koliko nam je komunikacija važna.

Komunikacija je postojala i pre kovida. Postojaće i posle! Ne smemo da zaboravimo da komunikacija ne sme da prestane jer tada bi stao svet! Neka komunikacija postane naš lek. I protiv korone i protiv ljudske ograničenosti. Idemo dalje! Saznajte šta je to obeležilo komunikaciju u Srbiji u 2019/20. i učite od najboljih iz prakse. Priznanje2020 uskoro u etru!

