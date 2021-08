OSLONAC ZA DECU I MLADE

“Tamo je kao u svemirskom brodu: mrak je, a sve svetluca i ima mnogo svetlećih igračaka. Ponekad se pravim da sam u diskoteci, pa igram i skačem. Nekada ležim i gledam u plafon koji liči na nebo i na njemu svetle zvezdice. Onda mi nastavnica pročita neku lepu bajku ili pusti pesmu o zvezdi koja je sijala na nebu pa se zaljubila. To je jedini mrak u kojem se ne bojim”, opisuje svoja iskustva u „senzornoj sobi“ devojčica Slavica iz Stare Pazove.

Holističko-rehabilitacioni centar “Oslonac” u Staroj Pazovi, malom mestu nedaleko od Beograda, nalazi se u dvorištu Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Anton Skala” i obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere kroz holistički pristup svakoj osobi i njenom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština, osnaživanja i socijalne inkluzije. Centar je najvećim delom finansirala Evropska unija, dok je ostatak sredstava obezbedila Opština Stara Pazova.

foto: Promo

„Anton Skala“ je međuopštinska škola koju pohađaju učenici sa teritorije tri opštine: Stara Pazova, Inđija i Pećinci. Osnovana je sa zadatkom da deci sa smetnjama u razvoju, putem obrazovno-vaspitnog procesa, pruži pomoć i podršku da se bolje socijalizuju i integrišu u društvenu zajednicu i svojim obrazovanjem, na svoj način, doprinesu njenom napretku i razvoju.

“Oslonac” je okrečen bojama po izboru dece koja tu dolaze jer su usluge centra, kao i sam centar, namenjeni deci sa smetnjama u razvoju koja već koriste dnevne usluge socijalne zaštite, zatim, učenicima i učenicama Osnovne škole za decu sa smetnjama u razvoju “Anton Skala”, kao i iz škola sa teritorije opštine Stara Pazova sa kojima već rade defektolozi, a kojima je tokom tretmana neophodna senzorna stimulacija. Uzrast korisnika i korisnica centra je od tri do 26 godina.

foto: Promo

U centru su obezbeđene senzorna terapija - “senzorna soba” i “bela soba”, i halo-terapija “slana soba”. Andrej zbog problema sa disanjem ide u “slanu sobu”: „Kada sam prvi put išao uplašio sam se, jer nikad nisam video sobu od soli. Rekli su mi da je to lepa soba i da je na podu so kao pesak na moru i da su zidovi od soli i da su lampe od soli i ja sam jedva čekao da vidim to čudo od sobe. I kad sam je video bila je baš takva, ma i lepša. U njoj sam čitao, slušao muziku, igrao se sa soli kao u pesku, gledao crtani, učio pesmice napamet, radio domaći… svašta se tamo može raditi, jer dok si u njoj stalno udišeš so i sve bolje dišeš”.

Slana soba predstavlja pomoćnu metodu lečenja koja redukuje upotrebu lekova. Deluje opuštajuće na nervni sistem osoba koje je koriste, a zbog prijatnog i kreativnog ambijenta omogućava deci da kroz igru i zabavu poboljšaju opšte zdravstveno stanje.

foto: Promo

Terapeuti i terapeutkinje zaposleni u centru podstiču decu i mlade da što više čine pokrete u prostorijama za terapiju kako bi pomogli stimulaciju čula. Na početku rada centra, održano je pet treninga/radionica za zaposlene u “Oslonac” u vezi sa radom u senzornim sobama i specifičnom vrstom senzornih terapija.

Centar je osnovan, izgrađen i opremljen zajedničkim “snagama” lokalne vlasti i EU, kroz projekat “Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi”. Projekat je najvećim delom (85%) finansirala EU, dok je ostatak novca došao iz budžeta Opštine Stara Pazova, koja sada sama finansira rad ove institucije.

Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja ukoliko se želi ostvariti uspeh u postizanju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Podrška Evropske unije društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom vredna je skoro 62 miliona evra, od 2008. do danas. Sredstva namenjena sektoru društvenog uključivanja koriste se za poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje stope zaposlenosti, borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju i brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada. Delegacija Evropske unije u Srbiji podržava Paraolimpijski komitet Srbije. Cilj ove podrške su što bolji rezultati sportista i sportistkinja i inkluzija u sportu, koji bi trebalo da bude dostupan svima. Evropska unija radi na promociji inkluzije u svim sferama društva.

Promo