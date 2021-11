Dugoročni investicioni krediti u okviru „Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije“

Beograd, 23.11.2021. – Sa ciljem daljeg unapređenja poljoprivredne proizvodnje gazdinstava i jačanja razvoja konkurentnosti poljoprivrede u našoj zemlji, Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za učešće u Projektu za konkurentnu poljoprivredu Srbije.

Projekat koji je već prepoznat među poljoprivrednim proizvođačima kao 10:40:50, pruža mogućnost dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od čak 50% od ukupne prihvatljive vrednosti investicije i troškova, uz dodatnih 40% finansiranja iz kredita banke, i uz svega 10% sopstvenog učešća klijenta za realizaciju željene investicije. U okviru ovog programa, Banca Intesa će odobravati dugoročne investicione kredite namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa rokom otplate od 25 meseci do 120 meseci za kredite u evrima, odnosno do 60 meseci za dinarske kredite, uz mogućnost korišćenja grejs perioda do 12 meseci.

„Strateško opredeljenje naše banke je da kontinuirano ulaže u unapređenje poljoprivredne proizvodnje i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, te smo sada, u okviru partnerstva sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, u prilici da ponudimo poljoprivrednicima mogućnost da ostvare planirane investicije u okviru ovog izuzetnog projekta. Želja nam je da učešćem Banca Intesa kroz ovaj program fokus stavimo i na posebno važne grupe u poljoprivrednom sektoru u Srbiji, kao što su žene i mladi poljoprivredni proizvođači“, istakao je Darko Popović, član Izvršnog odbora Banca Intesa.

Banca Intesa u oblasti agrara posluje od 2008. godine i kontinuirano radi na unapređenju svoje ponude registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, nudeći različite modele finansiranja. Banca Intesa je i ove godine sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisala ugovor koji omogućava odobravanje i isplatu subvencionisanih dinarskih poljoprivrednih kredita. Dodatno, Banca Intesa je saradnji sa Vladom Republike Srbije i Narodnom Bankom Srbije pruža značajan doprinos oporavku privrede od negativnih posledica korona virusa odobravanjem kredita iz garantne šeme za tekuću likvidnost i nabavku obrtnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima.

Banca Intesa ad Beograd, članica grupe , je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,37 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 6,7 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 4,9 milijarde evra i ukupnim plasmanima od 3,8 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 153 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

