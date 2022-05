UNICREDIT BANK SRBIJA NA SAJMU POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU: "Sa nama ubirate plodove rada"

UniCredit Bank Srbija tradicionalno, i ove godine učestvuje na 89. međunarodnom Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, pod sloganom "Sa nama ubirate plodove rada", na kojem će predstaviti svoju ponudu kredita namenjenih, kako za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, tako i za sve ostale potrebe poljoprivrednika.

UniCredit Banka Srbije predstaviće na Sajmu poljoprivrede široku lepezu agro kreditnih proizvoda namenjenih za osnovna, obrtna i trajno obrtna sredstva, poljoprivrednu mehanizaciju, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kao i kredite za kupovinu, izgradnju i dogradnju poljoprivrednih objekata. U zavisnosti od potreba klijenata, krediti se odobravaju na period otplate do maksimum 12 godina, dok otplata može biti u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, u skladu sa sezonskim prilivom prihoda ove kategorije klijenata. Za kredite čija je ročnost 12 meseci moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate.

“UniCredit Banka se može pohvaliti širokom lepezom kredita namenjenih poljoprivredi, što govori koliko nam je značajan i ovaj segment klijenata. Naš cilj je da nastavimo sa snažnom podrškom koju pružamo sektoru agrara, ne samo kroz kreditne proizvode, već i kroz savete o vođenju finansija, kontinuirano dobru ponudu i uslugu za sve naše klijente. Pozivam sve zainteresovane posetioce Sajma, da dođu do štanda UniCredit Banke gde će savetnici za agrobiznis biti na raspolaganju za sva pitanja o dostupnim proizvodima i uslovima svim zainteresovanim poljoprivrednicima“, izjavio je Rastko Nicić, član Izvšnog Odbora i direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom i malim privrednim društvima u UniCredit Banke Srbija.

Osim postojeće ponude, UniCredit Banka Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrava Subvencionisane kredite iz programa koji su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. U pitanju su najpovoljniji dinarski krediti na tržištu, a ova vrsta podsticaja omogućava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima olakšani pristup korišćenju kredita.

Maksimalni iznos kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) je 6 miliona dinara, dok za pravna lica i zemljoradničke zadruge taj iznos može iznositi i do 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene kredita, rok otplate može biti od jedne do pet godina uz mogućnost oplate u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, dok za kredite čija je ročnost 12 meseci, moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate. Posebnu pogodnost, koja obuhvata kamatnu stopu od 1% za kredite sa rokom otplate do 3 godine, mogu ostvariti i povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i nosioci gazdinstva koja su navršila najviše 40 godina starosti u toku tekuće godine i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Sve informacije o redovnim i specijalnim ponudama poljoprivrednih kredita, zainteresovani klijenti mogu da dobiju na štandu UniCredit Banke na Novosadskom sajmu ispred Master hale ili kod poslovnih partnera, prodavaca mehanizacije.

