I ove godine drugačiji: Saznajte kako će izgledati Crni petak u dm drogerijama

Beograd, 21.11. 2022 – Dok se kupci širom sveta pripremaju za vrtoglave popuste poslednjeg petka u novembru, ovaj dan tradicionalno dobija drugačiji smisao u dm drogerijama. Naime, najveći drogerijski lanac u Evropi već četvrtu godinu zaredom daje Crnom petku humanije značenje jer će, umesto ponude popusta, dm donirati Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije pet odsto od celokupnog prometa ostvarenog 25. novembra.

Svoj doprinos ovoj plemenitoj akciji, preimenovanoj u „Giving Friday“, moći će da pruže svi koji tog dana budu kupovali u dm drogerijama ili u dm online prodavnici. Kako poručuju iz kompanije, ova akcija se sprovodi u svim zemljama dm koncerna i to baš u danu koji oslikava potrošački mentalitet društva.

„Simbolično smo baš na Crni petak, dan koji se vezuje za potrošnju i vrtoglave popuste u brojnim prodavnicama širom sveta, odabrali da govorimo o onoj drugoj strani – prevashodno o problemima rastuće gladi u svetu i značaju podrške ugroženim kategorijama stanovništva. Za nas je zato posebno važno da baš sada skrenemo pažnju na ove teme i raduje nas što je ’Giving Friday’ postao naš svojevrsni zaštitni znak. Izuzetno smo ponosni što iz godine u godinu u ovoj tradicionalnoj humanitarnoj akciji i našim kupcima pružamo mogućnost da prilikom kupovine prave pametne i plemenite izbore“, izjavila je resorna menadžerka dm Srbija i Severna Makedonija Svetlana Jovanović Mitić.

Drogerisjki lanac dm započeo je ovu akciju 2019. godine pod sloganom „Giving is the new black“ kako bi zajedno sa svojim kupcima sproveo globalnu humanitarnu inicijativu, darujući deo prometa ustanovama kojima je pomoć naročito potrebna.

Podsetimo, kompanija je zajedno sa svojim kupcima i prošle godine dala filantropsko značenje Crnom petku donacijom od 3.500.000 dinara narodnim kuhinjama Crvenog krsta, dok je 3.000.000 dinara donirala 2020. Zahvaljujući tim donacijama, u prethodne dve godine nabavljeno je i pripremljeno više od 70 tona hrane, kojom su obogaćeni obroci za preko 27 hiljada ljudi u 65 gradova i opština u Srbiji. Ovo je obuhvatilo zalihe u prosečnom trajanju od dva meseca, a u nekim sredinama poslednje količine namirnica trajale su i do šest meseci.

