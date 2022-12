Dodeljene nagrade pobednicima projekta URADI NEŠTO DRASTIČNO DA SMEĆE POSTANE FANTASTIČNO

U bioskopu Cinpelexx u TC Ušće, Francusko-srpska privredna komora CCIFS organizovala je dodelu nagrada i završni događaj velike društveno-odgovorne akcije „Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično“ koja je realizovana ove jeseni u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

U prethodna tri meseca, od đaka četvrtih razreda osnovnih škola u Srbiji traženo je da naprave konstrukcije od otpada. Odziv škola bio je izuzetan i na adresu CCIFS pristiglo je 200 kandidatura škola iz najrazličitijih krajeva Srbije. Nakon glasanja stručnog žirija kao i šire javnosti, gde je pristiglo više od 30.000 glasova publike, obabrano je 12 škola čiji su radovi najbolje ocenjeni i kojima su na jučerašnjem događaju uručene nagrade koje su dodelila preduzeća, članice Francusko-srpske privredne komore.

Ova akcija zapravo je deo velikog projekta Komore U potrazi za nultom emisijom, kojim se bavimo od početka godine i u sklopu koga smo realizovali niz događaja sa ciljem da doprinesemo razvoju privrede Srbije i njenom usklađivanju sa Zelenom agendom EU. Cilj ove akcije bio je da đacima podignemo svest i podstaknemo ih da razmišljaju o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, jer smatramo da je obrazovanje dece od najranijeg uzrasta ključno kada je u pitanju razvijanje svesti o ovim važnim temama, rekao je Dragan Stokić, predsednik Francusko-srpske privredne komore. Prisutne je pozdravila i Nevena Martinović iz kompanije MPC Properties, domaćin jučerašnjeg skupa i Anamarija Matić iz kompanije Belgrade Airport, kao predstavnik kluba CCIFS za društveno-odgovorno poslovanje i održivi razvoj na čiju inicijativu je i pokrenuta ova akcija.

Zahvaljujući kompanijama članicama Komore, najbolji radovi osvojili su vredne novčane i druge sjajne nagrade. Dve najveće nagrade u iznosu od 2,000 evra koje su dodelile kompanije Belgrade Airport i CMA-CGM otišle su u ruke osnovnih škola Despot Stefan Lazarević iz Beograda i Jovan Jovanović Zmaj iz Pančeva. Novčane nagrade od 1,000 evra koje su sponzorisale kompanija Schneider Electric, Mecafor i Saint-Gobain, uručene su predstavnicima osnovnih škola Živadin Apostolović iz Trstenika, Nestor Žučni iz Lalića i specijalnoj školi Mara Mandić iz Pančeva. Dva vaučera Decathlon-a za sportsku opremu u vrednosti od 1,000 evra dobile su škole Branko Radičević iz Smedereva i Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice. Pakete školske opreme dodelila je i kompanija MPC Properties školi Petar Tasić u Lešnici dok je nagradu L'Oreal-a sa 50 vaučera u vrednosti u 2,500 dinara za školsku opremu za sve đake koje su učestvovali, dobila škola Jovan Jovanović Zmaj iz Đurđeva. OTP Banka darovala je 3 prečišćivača vazduha školi Marija Trandafil u Veterniku. Za četvrtake iz osnovnih škola Crnjanski iz Jagodine i Žarko Zrenjanin iz Gospođinaca biće organizovana Pekarska radionica od strane kompanije Lesaffre i Đački edukativni izlet koji je omogućila Veolia.

Na samom kraju, uručena je i jedna dodatna nagrada, specijalna nagrada Francusko-srpske privredne komore, za jednu posebnu kategoriju pristiglih radova, a to su radovi koji su pristigli iz malih sredina. Specijalna nagrada u iznosu od 1,000 evra je uručena školi Petar Radovanović - Zlot, izvojeno odeljenje Kobila, za rad pod nazivom ,,Od bačene flaše do žardinjere’’, a 14 đaka te seoske škole su u punom sastavu došli na dodelu nagrade. Svi posetioci TC Ušće moći će da pogledaju izložbu 20 najboljih radova škola do 15. januara naredne godine. Radovi su izloženi u prizemlju TC Ušće.

