DRAGAN UROŠEVIĆ MENADŽER PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE, UNDP SRBIJA: Važno je da znamo kako trošimo energiju!

„UNDP već više od 10 godina pruža podršku nacionalnim partnerima u uspostavljanju sistemskog pristupa unapređenju energetske efikasnosti. Ta podrška se ogleda u razvoju zakonskog i regulatornog okvira u vezi sa energetskom efikasnošću, praćenju sprovođenja važećih propisa, izradi novih i reviziji postojećih zakona, razvoju dobrovoljnih standarda i inicijativa za javni sektor u oblasti energetske efikasnosti. Takođe, pomažemo razvoj institucionalnog okvira u vezi sa energetskom efikasnošću“, kaže Dragan Urošević, menadžer projekata u oblasti energetike, UNDP Srbija.

Na primer, uveden je Informacioni sistem za energetski menadžment ISEM, uspostavljena je nacionalna mreža opštinskih energetskih menadžera, sproveli smo niz obuka u vezi sa različitim aspektima energetskog menadžmenta, a takođe je formirana i redovno se ažurira nacionalna baza podataka o javnim zgradama. Pomogli smo sufinansiranje projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama i obezbedili tehničku pomoć za realizaciju projekata. Pored toga angažovani smo i na podizanju javne svesti i znanja o energetskoj efikasnosti. U tom smislu bih istakao da je potpisana Povelja o energetskoj efikasnosti gradova i opština, i da su izrađeni priručnici za energetske menadžere u opštinama i zgradama.

Da li je ova podrška donela neke konkretne rezultate za razvoj tržišta?

Na svakom od prethodno navedenih polja su ostvareni konkretni rezultate kroz inicijative koje je UNDP sprovodio sa nacionalnim partnerima. Direktno smo učestvovali u izradi Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i više od pet podzakonskih akata iz oblasti sistema energetskog menadžmenta. Uspostavljen je informacioni sistem za energetski menadžment ISEM u koji je do danas uneto više od 10.600 zgrada, 790.000 računa za energiju, energente i vodu, 15.100 mernih mesta javnog osvetljenja i 1.089.000 računa sistema javnog osvetljenja, što donosiocima odluka pruža vredne informacije o potrošnji energije i emisiji ugljen dioksida (CO2) i odličnu osnovu za dobro planiranje i određivanje prioriteta kada je u pitanju sprovođenje mera energetske efikasnosti u zgradama. Podržali smo više od 100 projekata energetske sanacije javnih zgrada čime je moguće ostvariti ukupno smanjenje emisija CO2 od 123,4 kt i ukupnu uštedu energije od 1.310 TJ tokom 15 godina. Sproveli smo istraživanja potencijala za korišćenje geotermalnih resursa na lokacijama zgrada Palata Srbija i SIV 3 koja su pokazala do postoji značajan potencijal ovog obnovljivog resursa za proizvodnju toplotne i rashladne energije, kao i toplotne energije za proizvodnju sanitarne tople vode u ovim objektima. Trenutno se sprovodi program energetske obnove zgrada centralne vlasti koji obuhvata 27 zgrada ukupne površine 208.000 m2 od kojih je 50% zaštićeno kao kulturno dobro. Ovaj Program podrazumeva izradu detaljnih energetskih pregleda, izradu projektno tehničke dokumentacije i same radove.

Dokle je Srbija stigla kada je u pitanju postizanje skoro nulte potrošnje energije u zgradama? Koliko je daleko zemlja sa postizanjem net-nula ciljeva u kontekstu energetske efikasnosti zgrada?

Propisi, a kasnije i sama realizacija projekata za dostizanje nivoa zgrada sa potrošnjom energije bliskom nuli zapravo predstavlja sledeći korak za državu u postizanju bolje energetske efikasnosti u zgradama. UNDP je pomogao Vladi Srbije da uspostavi minimalne zahteve energetske efikasnosti za obnovu zgrada centralne vlasti, i ono što predstoji je da država prenese ili čak poboljša te zahteva za druge javne zgrade, kako na centralnom, tako i na pokrajinskom i opštinskom nivou. Paralelno sa tim, neophodno je raditi i na i propisima za dostizanje nivoa zgrada sa potrošnjom energije bliskom nuli u skladu sa zahtevima EU Direktive o energetskim svojstvima zgrada. To je takođe oblast u kojoj je UNDP spreman da pruži punu podršku.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku vlada Nemačke, i Slovačke, i Vlade Japana u okviru UNDP Climate Promise inicijative, 30. i 31. maja 2023. godine organizuje regionalni stručni simpozijum “Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana+”. Simpozijum će okupiti predstavnike vlada u regionu, finansijskih institucija, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i akademske zajednice. Cilj ovog događaja je da pomogne Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, kao i zemljama u okruženju, poput Moldavije, da ubrzaju primenu mera za povećanje energetske efikasnosti u zgradama, koje doprinose smanjenju troškova snabdevanja energijom, ublažavanju klimatskih promena i zaštititi životne sredine i zdravlja građana.

Kurir.rs/ Jelena Vukić