DRUGI DAN REGIONALNOG STRUČNOG SIMPOZIJUMA "ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA U REGIONU BALKANA Pratite uživo na portalu Kurir.rs

Zašto su zgrade temelj energetski efikasne budućnosti, kako da unapredimo energetsku efikasnost zgrada u regionu Balkana i na koji način na tom putu da pomognemo Srbiji i zemljama regiona kako bi smanjile potrošnju energije, emisije gasova sa efektom staklene bašte i zaštitile životnu sredinu i zdravlje građana, neke su od tema dvodnevnog regionalnog stručnog simpozijuma "Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana +“, koji se je juče otvoren u Beogradu.

Ovaj Simpozijum organizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku vlada Nemačke, Slovačke, kao i Vlade Japana u okviru UNDP Climate Promise inicijative.

I drugog dana trajanja Simpozijuma (31. maj) na panelima će se diskutovati o tome kakve su javne politike i modeli finansiranja potrebni da bismo dostigli skoro nultu potrošnju energije u zgradama, kao i o značaju uvođenja pametnih digitalnih rešenja i promene navika za smanjenje potrošnje energije. U diskusijama će ukupno u oba dana učestvovati više od 40 predstavnika/ca državnih institucija, međunarodnih finansijskih institucija i organizacija, privatnog sektora, kao i eksperti iz akademske zajednice i iz kancelarija UNDP-a, iz regiona Zapadnog Balkana i iz Moldavije.

Otklanjanje finansijskih barijera: razmena najboljih praksi o mehanizmima finansiranja za projekte renoviranja zgrada

Bojan Bogdanović, principal za energetsku efikasnost i zelene zgrade, Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD)

- Energetska kriza je sve promenila i moramo da sagledamo sve barijere i još jednom razmislimo o programima koje smo pre toga osmislili. U okviru stambenog sektora postoje različite barijere koje se razlikuju od stambenog objekta do stambenog objekta. Ako pogledamo te barijere renoviranje javnih i komercijalnih zgrada je tehnološki i finansijski veoma zahtevan zadatak. Stambeni sektor tehnički nije toliki izazovan za renoviranje, ali organizaciono i finansijski jeste - rekao je Bogdanović i dodao:

- Izazov je to što je renoviranje dugotrajno i pojedini sistemi koji će pomoći javnom sektoru, skraćuju periode ranoviranja na prihvatljivi nivo. Pod novonastalim okolnostima svi smo pozitivnije nastrojeni prema energetskoj efikasnosti i cene materijala su neko vreme rasle, ali su se sada stabilisale. Moramo da obezbedimo različita rešenja za sve podsektore, fokusirajuću se na svaki od njih pojedinačno.

Dr Karel Kronenberg, viši tehnički savetnik za klimatske promene, Razvojna banka Saveta Evrope

- Veliko pitanje je pitanje uštede. Radeći za socijalnu banku imao sam priliku da se uverim da po ovom pitanju osim finansijskih postoji i mnogo socijalnih aspekata koji su važni. Treba sve to razdeliti na različite sektore i različite kategorije. Ograničeni budžeti vlada su ključna prepreka. Moramo se starati da su finansije takve da budežt neće da se takmiči sa drugim budežtima. Ishodi treba da pomogunu svim aspektima. Teže je da se targetiraju vlasnici koji su ili samohrani roditelji ili nemaju proihode. To je jedna od barijera koje sam hteo ovde da istaknem. To je jedan od problema koji odlaže proces rada na energetskoj efikasnosti - rekao je Kronenberg

9:30-10:00 OTVARANJE I UVODNI GOVORI

Nj.E. Anke Konrad, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji

- Jako sam srećna što sam deo ovog događaja koji se organizuje po prvi put i radujem se i narednim koji će uslediti nakon ovoga. Ja nisam stručnjak na polju energetske efikasnosti, ali kako dolazim iz Nemačke prisustvovala sam žustrim diskusijama po putanju energetike. Nemačka kao zemlja će smanjiti emisiju gasova i efekat staklene bašte. Da bi se ostvario ovaj cilj moraćemo da itekako ulažemo u izvore obnovljive energije i da smanjimo potrošnju električne energije. To je dovstruki i jedini način da ostvarimo taj cilj. Potrošnja električne energije treba da se prepolovi - rekla je Anke Konrad i dodala.

Uz sve te mere, potpuno je jasno da ni to neće biti dovoljno da ostvarimo naše ciljeve do 2050 godine. Zgradarstvo u Nemačkoj ima 34 posto finalne potrošnje što znači da mora da igra ključnu ulogu u tranziciji i smanjenju potrošnje. Moramo da se postaramo da sve to bude održivo. Već su preduzete mnoge mere: poreske olaškšice, subvencije za povećanje investicija i za rekonstrukcije. Već dugo vremena mi prevashodno gledamo u nove zgrade i dosta podrške je bilo od finansijskih institucija onima koji prave nove zgrade, ali takođe smo imali priliku da vidimo da je potrebno dosta sredstava kada je reč o već postojećim zgradama. I stare zgrade treba da se renoviraju, a to renoviranje ponekad treba da bude prilično temeljno i povlači velike troškove.

Monika Podsklanova Šuhajdova, otpravnica poslova ad interim Ambasade Republike Slovačke u Republici Srbiji

- Drago mi je da vidim publiku koja se sastoji od stručnjaka koji dele zajednički cilj. Dok pokušavamo da obezbedimo održivu budučnost moramo da prioretizujemo energetsku efikasnost i zgrade kao najveće potrošaćae električne energije i generatore efekta staklene bašte.

Kada pogledama zapadni Balkan on je već dugo prioritet republike Slovačke iako je Slovačka postepeno pomerila fokus i na neke druge regione, Balkan je ostao u fokusu jer nas vezuje ista kultura. Proveli smo preko 50 saradnaja sa UNDPom. Koristimo različite alatke uključujući fond za konkurse, obezbeđujemo studije izuvodljivosti. Slovačka je podržala ovu konferenciju. Već je nekoliko stusija urađano na temu renoviranja zgrada i obnovljivih izvora energije. Zagrade mogu da asteknzu energetske sertifikate i da se renoviraju u skladu sa standardima energetske efikasnosti.

Tecuja Cubota, otpravnik poslova ad interim Ambasade Japana u Republici

- Velika mi je čast da učestvujem na prvom simpozijumu za balkanski region. Značaj ovog simpozijuma je prvo: što se bavi energetskom efikasnošću što je jedan od osnovnih preduslova zelene tranzicije. Drugo: što je energetska efikasnost u zgradama što je zajedničko pitanje za sve zemlje. I treće: što se simpozijum ne odnosi samo na jednu zemlju već za nekoliko zemalja i ceo region - rekao je Cubota i dodao:

- Važno je da se promoviše energetska efiklasnost ne samo u jednoj zemlji već i regionu. Japan je pokušao da unapredi energetsku efikasnost i vlada je odobrila mere za zelenu tranziciju. Japan ne promoviše samo sopstvenu zelenu tranziciju već pruža podršku zemljama koje ulažu napore na tom polju. Konkretno, Japan je izdvojio sredstva za UNDP inicijativu klimatskog obećanja koje je suština ovog simpozijuma. Pored toga pružmo podršku za adaptaciju na klimatske promene. Jedan od takvih projekata jeste postavljanje tri solarna panela na tri zgrade u Nišu. Moramo naglasiti da je uspeh povećanja energetske efikasnosti u najtešnjoj vezi sa svešću građana o ovom problemu.