Najmanje deset učenika povređeno je danas nakon što se balkon urušio u školi u Sevastopolju, ruskom gradu na Krimu.

Kako je saopštio guverner Mihail Razvožajev, incident se dogodio na drugom spratu škole, kada su učenici izašli da se fotografišu.

- Prema preliminarnim informacijama, desetoro dece koja su izašla da se fotografišu je povređeno - napisao je u objavi na Telegramu guverner Mihail Razvožajev, prenosi agencija RIA Novosti.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći, a povređenim učenicima pružena je medicinska pomoć.

- Đacima je ukazana medicinska pomoć, a povređeni su prevezeni u bolnicu. Deca su zadobila povrede različite težine - dodao je on.

Razvožajev je naveo da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok nesreće, kao i da će nadležni preduzeti sve potrebne mere.

Istražni organi su u međuvremenu pokrenuli krivični postupak povodom incidenta.