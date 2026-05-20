UŽAS U ŠKOLI! Urušio se balkon dok su se učenici fotografisali, najmanje desetoro dece HITNO prevezeno u bolnicu!
Najmanje deset učenika povređeno je danas nakon što se balkon urušio u školi u Sevastopolju, ruskom gradu na Krimu.
Kako je saopštio guverner Mihail Razvožajev, incident se dogodio na drugom spratu škole, kada su učenici izašli da se fotografišu.
- Prema preliminarnim informacijama, desetoro dece koja su izašla da se fotografišu je povređeno - napisao je u objavi na Telegramu guverner Mihail Razvožajev, prenosi agencija RIA Novosti.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći, a povređenim učenicima pružena je medicinska pomoć.
- Đacima je ukazana medicinska pomoć, a povređeni su prevezeni u bolnicu. Deca su zadobila povrede različite težine - dodao je on.
Razvožajev je naveo da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok nesreće, kao i da će nadležni preduzeti sve potrebne mere.
Istražni organi su u međuvremenu pokrenuli krivični postupak povodom incidenta.
