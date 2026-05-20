Slušaj vest

Desetoro učenika završnog razreda jedne srednje škole u Sevastopolju, povređeno je nakon što se srušio balkon škole dok su maturanti pozirali za fotografiju.

Prema navodima ruskih medija, maturanti Ilija S., Milana V., Danilo B., Marija A., Aleksandar V, Valerij S., Aretmij K., German E. i Ekaterina F. i Ekaterina O., izašli su na balkon na drugom spratu kako bi, tradicionalno, napravili matursku fotografiju.

Nasmejani srednjoškolci su "zauzeli pozu", a fotograf se spremao da ovekoveči trenutak, kada su đaci iznenada "izgubili tlo pod nogama".

Čitav balkon se urušio, a nesrećni maturanti, starosti 17 i 18 godina, zadobili su teške telesne povrede.

Kaća je u besvesnom stanju prevezena u bolnicu, dok su ostali zadobili višestruke povrede usled pada sa velike visine.

Prema nezvaničnim informacijama, maturanti su želeli da ih fotografišu "u skoku", a veruje se da je do urušavanja balkona došlo kada su se "prizemljili".

"Tradicionalno se maturanti tako fotografišu. Taman se fotograf spremao da fotografiše kada se sve srušilo", rekla je majka jednog od maturanata.

Tragovi krvi vidljivi su ispred ulaza u školu. Povrede koje su đaci zadobili su jezive.

"Jedna devojčica je ostala bez svesti. Jednom dečaku je slomljena vilica, drugom ruka... Sva deca su pojurila napolje da pomognu", rekla je očajna majka.

Prema navodima medija, škola je nedavno renovirana. Uložena je velika količina novca u obnovu koja je trajala gotovo dve godine. Prilikom obnove menjane su instalacije, prozori i vrata, a izvođeni su i radovi na fasadi. Navodno je i balkon obnovljen prilikom radova.