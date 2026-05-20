Najmanje četiri osobe su poginule, a 30 je ranjeno u ruskom napadu na ukrajinsku Černihivsku oblast, saopštile su danas lokalne vlasti, navodeći da povređenih ima i u drugim oblastima Ukrajine koje su se našle na udaru ruskih raketa i dronova.

Prema navodima Vjačeslava Čausa, načelnika vojne administracije Černihivske oblasti, u napadu raketom na selo Priluki u toj oblasti poginula su dva muškarca, jedna žena i 15-godišnji dečak, prenosi Ukrinform.

Oštećena su preduzeća, tržni centri, prodavnice, apoteke, obrazovne ustanove, stambene zgrade i kuće.

Foto: Ukrainian Emergency Service

Prema istim izvorima, ruske snage pogodile su i gasnu i naftnu infrastrukturu u distriktima Prilaki i Nižin.

Ukrinform navodi i da su se u utorak pod udarom ruskih dronova našao i Harkov, gde je jedna osoba poginula, a šest ih je povređeno.

Foto: Ukrainian Emergency Service

Ukrajina je ujedno potvrdila da je gađala potrojenja naftne kompanije "Lukoil" u Rusiji.

Generalštab ukrajinske vojske saopštio je da je u noći između 19. i 20. maja gađan određen broj važnih vojnih meta Rusije.

(Kurir.rs/FoNet)

