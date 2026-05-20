MAĐAR PREDLAŽE DA SE VIŠEGRADSKA GRUPA PROŠIRI I NA ZAPADNI BALKAN Novi mađarski premijer u Varšavi razgovarao sa poljskim kolegom Donaldom Tuskom (FOTO)
Novi mađarski premijer Peter Mađar zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom poslao je danas iz Varšave poruku da je vreme da se obnovi stari uticaj i sjaj Višegradske grupe, a Mađar je predložio i proširenje i na zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu u Evropskoj uniji.
"Biću u svemu partner, i sa Slovacima i Česima, da Višegradska grupa povrati vitalnost, sjaj, uticaj u EU. Ja lično sam spreman da proširimo saradnju Višegradske četvorke i na druge - možda skandinavske zemlje, Austriju, možda Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju i zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu ušle u EU", kazao je Mađar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Donaldom Tuskom.
I poljski premijer najavio je da bi saradnja čiji začetak je bilo zajedničko koordiniranje stavova u EU a pre toga regionalna saradnja Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske kao zemalja kandidata, mogla da bude šire koncipirana.
"Revitalizacija V 4 je širi koncept. Srednja i Istočna Evropa od severa do juga postala je mesto gde se odlučuje o sudbini Evrope. Nemamo komplekse, želimo da vratimo značaj celom regionu, Poljska i Mađarska su predodređene za vođstvo da Evropa počne da liči na nas i da sluša šta imamo da kažemo", kazao je Tusk.
Mađar izrazio je nadu da će Mađarska do kraja predsedavanja u junu ove godine uspeti da organizuje samit V4 u Budimpešti.
Poljski premijer dodao je da su problem u bilateralne odnose Poljske i Mađarske unele poslednje godine vladavine Viktora Orbana, jako velike na državnom nivou ali ipak ne kada je reč o odnosima među ljudima gde je i dalje na snazi vera u hiljadugodišnje prijateljstvo dva naroda iskazana u poznatoj pesmici da su Mađar i Poljak dva pobratima i po sablji i po čaši.
"Danas je Peter Mađar garant da ne moramo da ponavljamo stihove o pobratimu već da ćemo delovati kao jedna pesnica i u EU jer imamo isključivo zajedničke interese", kazao je Tusk.
Mađar istakao je da je u njegovu prvu zvaničnu inostranu posetu pošlo i šestoro ministara i da je spreman i on i ministri na razgovor i o osetljivim pitanjima, kao što je to što je prethodna vlada premijera Orbana dala azil i nove pasoše odbeglom poljskom bivšem ministru pravde Zbignjevu Žobru i njegovom zameniku Marćinu Romanovskom.
Obojica su optuženi za zloupotrebu položaja i osnivanje zločinačke grupe koja je izvukla ogromna sredstva iz državnog Fonda za žrtve krivičnih dela i prebacila u predizborne kampanje sada opozicionih poljskih konzervativnih nacionalista, stranke Pravo i Pravde.
"Budimpešta i Mađarska više neće biti utočište za krivično gonjene prestupnike. Jedan od njih pobegao je u SAD ne direktno iz Mađarske, drugi je, koliko se zna, prešao u Srbiju. Spreman sam da pomognem da se ta lica vrate u Poljsku", kazao je mađarski premijer.
Dok za Žobrom Poljska još nije stigla da izda evropski nalog za hapšenje pa je mogao da se kreće slobodno kroz šengenski prostor i odleti u SAD iz Italije, Romanovski je gonjen na teritoriji cele EU, ali taj nalog ne obavezuje ni Srbiju, ni SAD, gde su obojica posle našla utočište.
