Novi mađarski premijer Peter Mađar zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom poslao je danas iz Varšave poruku da je vreme da se obnovi stari uticaj i sjaj Višegradske grupe, a Mađar je predložio i proširenje i na zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu u Evropskoj uniji.

"Biću u svemu partner, i sa Slovacima i Česima, da Višegradska grupa povrati vitalnost, sjaj, uticaj u EU. Ja lično sam spreman da proširimo saradnju Višegradske četvorke i na druge - možda skandinavske zemlje, Austriju, možda Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju i zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu ušle u EU", kazao je Mađar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Donaldom Tuskom.

I poljski premijer najavio je da bi saradnja čiji začetak je bilo zajedničko koordiniranje stavova u EU a pre toga regionalna saradnja Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske kao zemalja kandidata, mogla da bude šire koncipirana.

"Revitalizacija V 4 je širi koncept. Srednja i Istočna Evropa od severa do juga postala je mesto gde se odlučuje o sudbini Evrope. Nemamo komplekse, želimo da vratimo značaj celom regionu, Poljska i Mađarska su predodređene za vođstvo da Evropa počne da liči na nas i da sluša šta imamo da kažemo", kazao je Tusk.

Mađar izrazio je nadu da će Mađarska do kraja predsedavanja u junu ove godine uspeti da organizuje samit V4 u Budimpešti.

Poljski premijer dodao je da su problem u bilateralne odnose Poljske i Mađarske unele poslednje godine vladavine Viktora Orbana, jako velike na državnom nivou ali ipak ne kada je reč o odnosima među ljudima gde je i dalje na snazi vera u hiljadugodišnje prijateljstvo dva naroda iskazana u poznatoj pesmici da su Mađar i Poljak dva pobratima i po sablji i po čaši.

"Danas je Peter Mađar garant da ne moramo da ponavljamo stihove o pobratimu već da ćemo delovati kao jedna pesnica i u EU jer imamo isključivo zajedničke interese", kazao je Tusk.

Mađar istakao je da je u njegovu prvu zvaničnu inostranu posetu pošlo i šestoro ministara i da je spreman i on i ministri na razgovor i o osetljivim pitanjima, kao što je to što je prethodna vlada premijera Orbana dala azil i nove pasoše odbeglom poljskom bivšem ministru pravde Zbignjevu Žobru i njegovom zameniku Marćinu Romanovskom.

Obojica su optuženi za zloupotrebu položaja i osnivanje zločinačke grupe koja je izvukla ogromna sredstva iz državnog Fonda za žrtve krivičnih dela i prebacila u predizborne kampanje sada opozicionih poljskih konzervativnih nacionalista, stranke Pravo i Pravde.

"Budimpešta i Mađarska više neće biti utočište za krivično gonjene prestupnike. Jedan od njih pobegao je u SAD ne direktno iz Mađarske, drugi je, koliko se zna, prešao u Srbiju. Spreman sam da pomognem da se ta lica vrate u Poljsku", kazao je mađarski premijer.

Dok za Žobrom Poljska još nije stigla da izda evropski nalog za hapšenje pa je mogao da se kreće slobodno kroz šengenski prostor i odleti u SAD iz Italije, Romanovski je gonjen na teritoriji cele EU, ali taj nalog ne obavezuje ni Srbiju, ni SAD, gde su obojica posle našla utočište.