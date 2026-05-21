Radživ Gandi, bivši premijer Indije i lider Indijskog nacionalnog kongresa, ubijen je 21. maja 1991. godinetokom predizbornog mitinga u mestu Sriperumbudur u saveznoj državi Tamil Nadu, nedaleko od Čenaja. Na tom skupu, koji je bio deo njegove kampanje za povratak na vlast, Gandi je stigao oko 22 časa i krenuo ka bini kroz masu okupljenih pristalica. Atmosfera je bila uobičajeno politička i svečana, bez naznaka da će se u narednim minutima dogoditi jedan od najpoznatijih atentata u savremenoj istoriji Indije.

Nekoliko trenutaka pre eksplozije, njemu je prišla žena koja je delovala kao simpatizer i pristalica, noseći cvetni venac. U jednom trenutku, dok se saginjala u njegovoj blizini, aktivirala je eksplozivni pojas skriven ispod odeće. Detonacija se dogodila u neposrednoj blizini Gandija, u trenutku kada je bio okružen članovima stranke, novinarima i građanima. Eksplozija je bila izuzetno snažna i odmah je izazvala haos na licu mesta.

U napadu su poginuli Radživ Gandi, atentatorka i najmanje 14 drugih ljudi, dok je više desetina osoba ranjeno. Napad je izveden kao samoubilački bombaški akt, a kasnije je utvrđeno da iza njega stoji organizacija Tamilski tigrovi, koja je u to vreme vodila oružani sukob na Šri Lanki i u regionu. Nakon eksplozije, telo Radživa Gandija bilo je pokidano gotovo do neprepoznatljivosti i identifikacija je obavljena kasnije, dok je istraga brzo preusmerena na mrežu organizatora i saučesnika.

Atentat je izazvao ogroman politički i društveni šok u Indiji i svetu. Sahrana je održana uz prisustvo velikog broja svetskih zvaničnika, a događaj je dodatno produbio već postojeće bezbednosne i političke tenzije u zemlji. Istraga je u narednim godinama dovela do hapšenja i osuda više osoba povezanih sa planiranjem i izvršenjem napada, dok se slučaj i dalje smatra jednim od ključnih bezbednosnih udara u novijoj indijskoj istoriji.

Radživ Gandi je bio sin Indire Gandi i unuk Džavaharlala Nehrua, a na mesto premijera došao je nakon ubistva svoje majke 1984. godine.

Majku mu ubili sedam godina ranije Indira Gandi, premijerka Indije i majka Radživa Gandija, ubijena je 31. oktobra 1984. godine u Nju Delhiju, kada su je usmrtili njeni lični telohranitelji nakon operacije "Plavi list". Njeno ubistvo izazvalo je masovne nerede i talas nasilja širom zemlje.

Tokom svog političkog delovanja pokušavao je da modernizuje indijsku ekonomiju i administraciju, uz snažan fokus na tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju. Iako je njegova karijera bila obeležena brojnim političkim kontroverzama, ostao je upamćen kao jedan od najmlađih premijera u istoriji Indije i ključna figura perioda tranzicije zemlje krajem 20. veka.