Džonatan Andik, najstariji sin osnivača modne imperije Mango Isaka Andika, uhapšen je pod sumnjom za ubistvo svog oca, više od godinu dana nakon što je javnost verovala da je milijarder stradao u običnoj planinskoj nesreći.

Sudska istraga ukazuje na to da je motiv ovog unapred smišljenog zločina duboki finansijski razdor u porodici, izazvan očevom namerom da deo bogatstva vrednog 4,5 milijardi evra preusmeri na osnivanje dobrotvorne fondacije.

Testament

Nakon otvaranja testamenta Isaka Andića, osnivača modnog carstva Mango, otkriveno je da je njegovo bogatstvo podeljeno na njegovo troje dece: Džonatana, Džudit i Saru.

Međutim, jedan od izvršitelja ih je podsetio na čvrstu nameru njihovog oca da osnuje dobrotvornu fondaciju kojoj bi zaveštao deo imovine.

Ovu ideju, koju je Isak razvijao uz podršku prijatelja i advokata, nije stigao formalno da unese u testament. Reakcija dece bila je hladna, a sudbina ove fondacije, koju izvori opisuju kao Andićevo „najvažnije delo“ i „nasleđe svetu“, ostala je neizvesna.

Sve je dobilo dramatičan obrt kada je katalonska policija (Mossos d'Esquadra) uhapsila najstarijeg sina, Džonatana Andika, pod sumnjom za ubistvo.

Isak Andik je iznenada stradao u 71. godini tokom planinarenja sa sinom na Monseratu, 14. decembra 2024. godine. Tačno 521 dan nakon ove navodne nesreće, Džonatan je priveden.

Sudija Rakel Nijeto Galvan izdala je nalog za privremeni pritvor, ali je osumnjičeni izbegao zatvor plativši kauciju od milion evra. Sudski nalog ukazuje na navodno "aktivno i unapred smišljeno" učešće sina u očevoj smrti.

Finansijski motivi i poruke sa WhatsApp-a

Kao glavnu pokretačku snagu iza zločina, sudija navodi finansijske sporove i osnivanje fondacije. Istražitelji su analizirali WhatsApp prepisku između oca i sina iz sredine 2024. godine. Utvrđeno je da je najstariji sin tada saznao da Isak planira izmenu testamenta radi osnivanja fondacije za pomoć ugroženima.

Ova vest je izazvala drastičnu promenu u Džonatanovom ponašanju: Prethodno je bio "opsednut novcem" i tražio nasledstvo dok mu je otac još bio živ, a nakon saznanja o fondaciji, priznao je ocu da njegov stav prema novcu "nije bio pravi".

Predložio je zajedničko planinarenje na planinama Monserat kako bi se "pomirili" i razgovarali o porodičnim pitanjima, što se završilo tragičnim krajem.

Hapšenje Džonatana Andika, sina Isaka Anika, osnivača brenda Mango Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Životni projekat Isaka Andika

Za Isaka Andika fondacija je bila ključni životni projekat kroz koji je želeo da uzvrati društvu.

Iako su neki izvori tvrdili da je planirao da fondaciji ostavi deo akcija kompanije (posedovao je 95%), portparoli porodice to oštro demantuju, tvrdeći da je namera uvek bila da deca naslede biznis.

Ipak, planirano je izdvajanje značajnog dela imovine koja ukupno vredi 4,5 milijardi evra, čime se Andik našao na 5. mestu Forbsove liste najbogatijih ljudi u Španiji.

Isak Anik Foto: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia

Mango je i ranije bio aktivan u humanitarnom radu, sarađujući sa organizacijama kao što su: Fondacija Visente Ferer (programi pomoći u Indiji), Fondacija Fero (istraživanje raka dojke), UNHCR (univerzitetske stipendije za žene izbeglice), Projekat "Golovni ciljevi" u Bangladešu (izgradnja škola i razvoj sporta).

Andik je uvek insistirao na konkretnim i opipljivim rezultatima, a nova fondacija je trebala da proširi delovanje i na podršku mladim preduzetnicima.

Isak Andik i Kejt Mos Foto: Profimedia

Uloga dece i zvanični stav porodice

U poslednjim mesecima života, odluka o osnivanju fondacije bila je čvrsta.

Prema planu, troje dece trebalo je da budu imenovani za poverenike i najviše članove fondacije, za šta bi dobijali "veoma značajnu" finansijsku nadoknadu u vidu stalne plate. Međutim, poslednji zvanični testament potpisan je u julu 2023. godine, pre nego što je ovaj plan formalizovan.

Povodom novonastale situacije, ovlašćeni portparoli porodice izjavili su za El Pais:

"Isak Andik je uvek pokazivao snažnu posvećenost društvenim ciljevima i Mango i porodica će nastaviti da rade kako bi ovo nasleđe održali u životu. Ako se u bilo kom trenutku osnuje fondacija za kanalisanje ovih društvenih ciljeva, to će biti blagovremeno objavljeno".