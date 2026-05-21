Slovenački parlament glasaće o izboru lidera Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše za mandatara za sastav nove slovenačke vlade na vanrednoj sednici zakazanoj za petak 22. maja.

Glasanje će biti tajno, objavila je danas slovenačka novinska agencija STA.

Kandidaturu Janeza Janše za predsednika vlade potpisima su, pored poslanika SDS-a, podržali i poslanici iz trojke Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS) i Fokus, kao i Demokrate, sa kojima će Janša prema očekivanjima formirati vladu, te stranke Resnica, koja će formalno ostati u opoziciji.

Očekuje se da će ga poslanici tih poslaničkih grupa podržati i na tajnom glasanju, pa će Janša najverovatnije četvrti put postati predsednik vlade.

Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer

Za izbor mandatara potrebno je 46 glasova poslanika.

Janša, koji je rođen 17. septembra 1958. godine, tako će najverovatnije postati predsednik nove slovenačke vlade i to po četvrti put.

Vladu je prvi put vodio od 2004. do 2008, a zatim još dva puta u periodu od 10. februara 2012. do 20. marta 2013. godine i od 2020. do 2022. godine.

Očekuje se da će nova slovenačka vlada imati 14 ministarstava, a najvažniji resori poput finansija, spoljnih i unutrašnjih poslova, pripašće SDS-u.

SDS je na izborima održanim 22. marta osvojio 28 mandata, jedan manje od levo-liberalnog Pokreta Sloboda, koji je vodio slovenačku vladu u prethodne četiri godine.

Koalicija Nove Slovenije, SLS-a i Fokusa osvojila je devet mandata, Demokrate šest, a Pokret Resnica pet mandata.