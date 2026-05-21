SIRSKI IZNEO JEZIVU TVDRNJU O PAKLU NA FRONTU! Ukrajinski komandant šokirao Brisel užasnim brojkama
Ruska vojska gubi najmanje 1.000 ljudi dnevno, izjavio je danas u Briselu komandant ukrajinske vojske, general Oleksander Sirski.
On je pred Savetom NATO-Ukrajina u Briselu rekao da strategija "aktivne odbrane" Kijeva iscrpljuje ruske snage i nanosi velike gubitke Moskvi.
General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua
Ruska vojska gubi najmanje hiljadu vojnika poginulih ili ranjenih svakog dana na ukrajinskom frontu, napisao je Sirski u objavi na Fejsbuku.
Prema njegovim rečima, ruski gubici od početka 2026. godine sada prelaze 141.500 vojnika, uključujući više od 83.000 smrtnih slučajeva.
Sirski je rekao da ukrajinske jedinice dronovima nanose više žrtava Rusiji nego što je ona bila u stanju da prikupi u poslednjih pet uzastopnih meseci.
(Kurir.rs/Beta)
