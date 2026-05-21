Dominik de Vilpen, potencijalni predsednički kandidat u Francuskoj, na meti je istrage finansijskog tužilaštva zbog poklona, vrednih statueta koje je dobio dok je bio ministar spoljnih poslova, a potom ih zadržao, preneli su tamošnji mediji.

Istraga je pokrenuta u utorak "po optužbama za primanje javnih sredstava", izjavio je finansijski tužilac Paskal Praš.

"Istraga se odnosi na okolnosti pod kojima su statuete date Dominiku de Vilpenu kada je bio ministar spoljnih poslova između 2002. i 2004. godine, a zatim ih je on zadržao", rekao je Praš.

De Vilpen koji je posle šefa francuske diplomatije, bio premijer za vreme desničarskog predsednika Žaka Širaka priznao je 10. maja da je napravio grešku prihvatajući dve statuete kao poklone, uz napomenu da u to vreme nije bilo propisa koji regulišu takve situacije.

On je dodao da je poklone vratio Ministarstvu 4. maja.

U pitanju su statuete Napoleona Bonaparte koje je De Vilpenu poklonio Blez Kompaore tada predsednik Burkine Faso, čije je poreklo i kupovina sumnjivog porekla.

Francuski mediji su preneli da je jedna statueta vredna oko 75.000 evra, a druga 50.000 evra.

Predsednički izbori u Francuskoj zakazani su na proleće 2027. godine. Sadašnji predsednik, centrista Emanuel Makron ne može više da se kandiduje, jer je predsednik u drugom mandatu, a Ustav omogućava samo dva predsednička mandata.