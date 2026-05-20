U toku je rad na finalizaciji teksta sporazuma između Vašingtona i Teherana, a njegov završetak bi mogao biti objavljen u roku od nekoliko sati, objavila je Al Arabija, pozivajući se na izvore.

Naznačeno je da sve strane marljivo rade na finalizaciji teksta sporazuma između Vašingtona i Teherana.

Načelnik Generalštaba pakistanske vojske mogao bi sutra posetiti Iran kako bi objavio završetak konačne verzije teksta sporazuma. Ukoliko ne otputuje, konačna verzija teksta sporazuma mogla bi biti objavljena u roku od nekoliko sati.

Sledeća runda pregovora održaće se u Islamabadu posle sezone hadžiluka.

Pod uticajem ovih vesti, cene sirove nafte WTI i Brent pale su za više od 1 dolar u kratkom roku, dok je spot cena zlata porasla za skoro 30 dolara, dostigavši maksimum od 4502,89 dolara po unci.

Kurir.rs/Al Arabija

