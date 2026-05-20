U toku je rad na finalizaciji teksta sporazuma između Vašingtona i Teherana, a njegov završetak bi mogao biti objavljen u roku od nekoliko sati, objavila je Al Arabija, pozivajući se na izvore.

Načelnik Generalštaba pakistanske vojske mogao bi sutra posetiti Iran kako bi objavio završetak konačne verzije teksta sporazuma. Ukoliko ne otputuje, konačna verzija teksta sporazuma mogla bi biti objavljena u roku od nekoliko sati.

Sledeća runda pregovora održaće se u Islamabadu posle sezone hadžiluka.

Pod uticajem ovih vesti, cene sirove nafte WTI i Brent pale su za više od 1 dolar u kratkom roku, dok je spot cena zlata porasla za skoro 30 dolara, dostigavši maksimum od 4502,89 dolara po unci.