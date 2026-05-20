Predsednik SAD Donald Trump izjavio je u sredu da je Iranu dao još jednu poslednju šansu da postigne međusobni sporazum, naglasivši da ne žuri sa dogovorom.

"Ne žurim. Svi govore: 'Oh, srednjoročni izbori.' Ne žurim. Uopšte ne razmišljam o izborima na polovini mandata kada razmatram pitanje Irana i ne žurim da postignem sporazum. Moramo ponovo da otvorimo Ormuski moreuz", rekao je.

Saudijski ministar spoljnih poslova, princ Fejsal bin Farhan, pohvalio je Trampovu odluku da "da šansu diplomatiji". Kraljevstvo "veoma ceni odluku američkog predsednika Donalda Trampa da pruži šansu diplomatiji da postigne prihvatljiv sporazum o okončanju rata", citirao je AFP reči ministra.

Ranije je glavni iranski pregovarač primetio Trampove pretnje i rekao da Sjedinjene Države žele da ponovo pokrenu rat nakon što je Tramp rekao da će ponovo napasti ukoliko Teheran ne pristane na mirovni sporazum. Mohamed Bager Galibaf, koji je upozorio na "snažan odgovor", govorio je nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da bi se svaki obnovljeni rat proširio daleko van Bliskog istoka.

"Pokreti neprijatelja, i otvoreni i tajni, pokazuju da uprkos ekonomskom i političkom pritisku, on nije napustio svoje vojne ciljeve i da nastoji da započne novi rat", rekao je Galibaf, prenosi AFP.

Američki predsednik se suočava sa sve većim domaćim pritiskom, jer rastuće cene energije počinju da utiču na domaćinstva i preduzeća širom zemlje. Iako je primirje zaustavilo sukob, ključni Ormuski moreuz, ruta kojom se obično transportuje skoro petina globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, ostaje zatvoren. Nerešen status plovnog puta pojavio se kao glavna prepreka u pregovorima, što je izazvalo strah od širih ekonomskih posledica jer zemlje nastavljaju da crpe predratne rezerve nafte.

Nagli rast cena goriva već je izazvao nemire u Keniji, gde su izbili protesti, a javni prevoz je ozbiljno poremećen zbog velike zavisnosti od uvoza goriva iz Zaliva.