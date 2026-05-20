Američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) objavio je u utorak više od 2.000 stranica dokaza sa dvodnevnog saslušanja o padu teretnog aviona McDonnell Douglas MD-11 kurirske kompanije UPS (let 2976), koji se srušio 4. novembra 2025. godine u Luisvilu.

Novi dokumenti su otkrili da je posada poginula nakon sudbonosne zamene aviona u poslednjem trenutku. Ključni dokazi, video snimci i transkripti potvrđuju da se levi motor aviona, zajedno sa nosećom strukturom (pilonom), odlomio i pao sa krila odmah nakon poletanja.

Otkriven uzrok katastrofe

Katastrofu su izazvale skrivene pukotine u sfernom ležaju unutar sklopa nosača motora. Taj deo nije temeljno pregledan od 2021. godine, a vazduhoplovne vlasti i proizvođač godinama ignorišu najmanje deset sličnih slučajeva na tom tipu aviona, pretvarajući istragu u pitanje sistemskog nemara, objavili su Louisville Courier Journal i Simple Flying.

Tragični niz događaja počeo je neposredno pre poletanja iz Luisvila za Honolulu, na Havajima. Tročlana posada je prvobitno trebalo da leti avionom McDonnell Douglas MD-11, registracije N260UP, ali je curenje goriva otkriveno tokom rutinskog pregleda pre leta. Nakon što je tehničko odeljenje proglasilo avion nesposobnim za let, UPS je posadi dodelio zamenski avion, zlosrećni MD-11, registracije N259UP.

Prenos tereta je protekao bez ikakvih događaja, a dokumenti NTSB-a otkrivaju da je atmosfera među pilotima i mehaničarima bila opuštena. Član posade koji je otkrio curenje goriva na prvom avionu čak se našalio sa komandantom tereta o tome kako se „ponovo sastaju“, a brifing je završen smehom posade.

Nakon što su motori upaljeni, avion je očišćen i počeo je da se kotrlja niz pistu. Međutim, baš kada je nos aviona trebalo da poleti, došlo je do strukturnog kvara. Levi motor se potpuno odvojio od krila pod silom sile. Aerodromske kamere su zabeležile trenutak odvajanja, nakon čega je avion izgubio uzgon i ušao u nepopravljiv nagib. Crna kutija je zabeležila brz i haotičan niz zvučnih alarma koji su preplavili kokpit.

Piloti se očajnički borili

Transkripti pokazuju hitnu komunikaciju između pilota koji su se očajnički borili sa kontrolama kako bi prevazišli naglo kotrljanje aviona. Međutim, aerodinamička oštećenja krila bila su prevelika. Avion je nekontrolisano pao i srušio se u stambeno naselje. U nesreći su poginula sva tri pilota i 12 ljudi na zemlji, dok je još 23 ljudi povređeno.

Istraga je brzo locirala uzrok - pukotine u sfernom ležaju nosača motora koje su se širile unutar samog metalnog sklopa, zbog čega su bile nevidljive tokom rutinskih vizuelnih pregleda avio-kompanije. Ova nesreća je ponovo otvorila pitanje bezbednosti starijih modela porodica MD-11 i DC-10 koji dele istu konfiguraciju nosača motora.

NTSB je otkrio da su slične pukotine u istoj komponenti dokumentovane najmanje deset puta u poslednjih 15 godina. Uprkos tome, proizvođač Boeing je izdao samo neobavezujuće preporuke za zamenu dela, a Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) nikada nije izdala obavezujuću direktivu.

Tek nakon ove tragedije, avio-kompanije su pooštrile kontrole i privremeno prizemljile flote ovih teretnih aviona, dok se konačni zvanični izveštaj o nesreći čeka još godinu dana, izvestile su „Louisville Courier Journal“ i „Simple Flying“. Porodicama žrtava, novi dokazi i transkripti doneli su bolnu spoznaju da je ova tragedija mogla biti sprečena. Informacije predstavljene na saslušanju u Vašingtonu pretvorile su tugu porodica u bes prema regulatorima. Članovi porodica žrtava javno kažu da centralno pitanje više nije zašto je motor otpao sa krila, već kako je avio-industrija mogla imati toliko jasnih znakova upozorenja na istu pukotinu, a ipak dozvoliti avionu da leti.