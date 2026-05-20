Bivši kubanski predsednik Raul Kastrooptužen je u SAD, rekao je u sredu visoki zvaničnik Trampove administracije, što označava eskalaciju kampanje pritiska Vašingtona protiv komunističke vlade karipskog ostrva.

Nije poznato na šta se tačno optužnica odnosi, ali povezana je sa obaranjem američkičkih aviona kojima su upravljale kubanske izbeglice 1996. godine.

Optužnica dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp insistira na promeni režima na Kubi, gde su Kastrovi komunisti na vlasti otkako je njegov pokojni brat Fidel Kastro predvodio revoluciju 1959. godine.

To predstavlja najnoviji primer kako Trampovo Ministarstvo pravde koristi krivično gonjenje za ciljanje svojih političkih protivnika u zemlji i inostranstvu. Istorijski gledano, optužnice SAD protiv stranih lidera su retke.

SAD su efikasno uvele blokadu Kube preteći sankcijama zemljama koje je snabdevaju gorivom, izazivajući nestanke struje i pogoršavajući njenu najgoru krizu u poslednjih nekoliko decenija.

Kastro (94) je bio ministar odbrane Kube pre nego što je preuzeo predsedničku funkciju 2008. godine nakon što se njegov brat razboleo. Fidel je preminuo 2016. godine.

Raul Kastro se povukao sa predsedničke funkcije 2018. godine, ali ostaje moćna figura u kubanskoj politici.

Havana nije direktno komentarisala pretnju optužnicom, iako je ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez izrazio prkos u javnim komentarima 15. maja.

"Uprkos američkom embargu, sankcijama i pretnjama upotrebom sile, Kuba nastavlja putem suvereniteta ka svom socijalističkom razvoju", rekao je Rodrigez.

Tramp kaže da je "Kuba sledeća"

Rođen 1931. godine, Raul Kastro je bio ključna figura pored svog starijeg brata u gerilskom ratu kojim je svrgnut diktator Fulhensio Batista, koga su podržavale SAD. Pomogao je u pobedi nad invazijom u Zalivu svinja koju su organizovale SAD 1961. godine.

Podizanje krivične tužbe protiv američkog protivnika poput Kastra podseća na raniju optužnicu za trgovinu drogom protiv zatvorenog bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, saveznika Havane.

Trampova administracija je navela tu optužnicu kao opravdanje za napad američke vojske na Karakas 3. januara, u kojem je Maduro zarobljen i doveden u Njujork da se suoči sa optužbama. On se izjasnio da nije kriv.

Tramp kaže da je kubanska komunistička vlada korumpirana i u martu je zapretio da je Kuba "sledeća" posle Venecuele.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je u ponedeljak da bi svaka američka vojna akcija protiv Kube dovela do "krvoprolića" i da ostrvo ne predstavlja pretnju.

Rubio za teškoće kubanskog naroda okrivio rukovodstvo Kube

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je u video-poruci povodom Dan nezavisnosti Kube ponovio nepokolebljivu podršku Sjedinjenih Američkih Država kubanskom narodu u njegovoj težnji ka slobodi, dostojanstvu i pravu na samoopredeljenje i za njihove teškoće okrivio rukovodstvo zemlje, saopštio je američki Stejt department.

Rubio je govorio o, kako je naveo, kontinuiranoj patnji kubanskog naroda nakon 67 godina "tiranije, cenzure i kršenja ljudskih prava nelegitimnog režima", navodi se u saopštenju.

"Na današnji dan 1902. godine kubanska zastava prvi put se zavijorila nad nezavisnom državom. Ali znam da vi, koji ostrvo nazivate svojim domom, danas prolazite kroz nezamislive teškoće”, rekao je Rubio na španskom jeziku.

On je naveo da razlog zbog kojeg građani Kube provode i do 22 sata dnevno bez struje nije američka "blokada nafte", već činjenica da su, kako tvrdi, oni koji kontrolišu zemlju "opljačkali milijarde dolara, a ništa nisu iskoristili da pomognu narodu", saopštio je Stejt department.