Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva ruska ratna aviona „više puta i opasno“ presrela nenaoružani špijunski avion RAF-a iznad Crnog mora prošlog meseca, javlja BBC.

Ruski lovac Su-35 približio se avionu za izviđanje kompanije Rivet Džoint, dovoljno blizu da aktivira njegove sisteme za vanredne situacije i onemogući autopilota.

Avion Su-27 je takođe izvršio šest preleta ispred aviona RAF-a, približivši se na samo šest metara od njegovog nosa.

Ovaj incident dolazi nakon sličnog incidenta u kojem je „neposlušni“ ruski pilot pokušao da obori avion RAF-a tipa „Rivet Džoint“ iznad Crnog mora u septembru 2022. godine.

Britanski ministar odbrane Džon Hili pohvalio je „izvanredan profesionalizam“ posada RAF-a tokom „neprihvatljivih“ ruskih preleta, koje Ministarstvo odbrane naziva najopasnijom ruskom akcijom od pomenutog incidenta 2022. godine, kada je raketa ispaljena na Rivet Džoint.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je kompanija „Rivet Džoint“ obavljala rutinski međunarodni let kako bi pomogla u obezbeđivanju istočnog krila NATO-a.

Foto: Printskrin X

Osuđujući presretanja iz vazduha, Hili je rekao: „Ovaj incident je još jedan primer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanom avionu koji leti u međunarodnom vazdušnom prostoru.“

„Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije.“