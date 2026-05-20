Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor.

Tramp je rekao da se, šest nedelja nakon što je operacija "Epski gnev" obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor.

"U završnoj smo fazi po pitanju Irana. Videćemo šta će se desiti. Ili ćemo imati dogovor ili ćemo uraditi neke stvari koje su malo neprijatne, ali nadam se da do toga neće doći. Udarili smo ih jako. Možda ćemo morati da ih udarimo još jače, a možda i ne", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Istovremeno, Tramp je dodao da Iran, kako tvrdi, "očajnički želi dogovor" i da Sjedinjene Države sprovode pomorsku blokadu Irana, koju je nazvao "Čelični zid", uz poruku da Teheranu neće biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

Američki predsednik je istakao i da je iranska vojna moć gotovo nestala i da je jedino pitanje da li će se SAD vratiti da završe posao ili će Iran potpisati sporazum.

"Sve je nestalo. Njihova mornarica je nestala. Njihovo vazduhoplovstvo je nestalo. Gotovo sve. Jedino pitanje je, da li ćemo to da završimo? Da li će potpisati dokument?", zaključio je Tramp.