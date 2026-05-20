Žena (38) i troje njene dece pronađeni su mrtvi u sredu ujutru ispred stambene zgrade u naselju Ponkaral u Tulonu, na jugu Francuske. Prema prvim rezultatima istrage, majka je sa decom skočila sa 13. sprata zgrade u kojoj su živeli.

Kako je saopštilo tužilaštvo u Tulonu, tela žene i troje mališana — dva dečaka i devojčice uzrasta tri, četiri i šest godina — pronađena su oko pet časova ujutru. Svi su nastradali na licu mesta.

- Prema prvim nalazima istrage koju vodi policija u Tulonu, majka se očigledno bacila sa 13. sprata zajedno sa troje dece - naveo je tužilac u saopštenju.

Istragom za sada nije utvrđeno da je žena ranije bila hospitalizovana zbog psihijatrijskih problema, ali je potvrđeno da je u aprilu posetila psihijatra na hitnom prijemu u Marseju. Tokom pretresa stana pronađena je i medicinska dokumentacija koja, prema navodima tužilaštva, ukazuje na moguće psihijatrijske i depresivne poremećaje.

Majka je sama živela sa sedmoro dece. U trenutku tragedije, četvoro starije dece nalazilo se u stanu. Njih su po dolasku preuzele nadležne službe i obezbeđena im je psihološka pomoć.

Tužilaštvo je saopštilo da za sada nema dokaza koji ukazuju na umešanost treće osobe.

Kako prenose francuski mediji, porodica ranije nije bila poznata socijalnim službama niti tužilaštvu, jer nije bilo prijava o porodičnim ili socijalnim problemima.

Četvoro preživele dece prevezeno je u bolnicu u Tulonu, gde im je pružena medicinska i psihološka pomoć.