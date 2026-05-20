Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Mark Rute, generalni sekretar NATO, poručio je da će odgovor saveza biti "razoran" ako Rusija upotrebi nuklearno oružje protiv Ukrajine!

Njegovo upozorenje dolazi u trenutku dok Rusija i Belorusija sprovode zajedničke vežbe s nuklearnim naoružanjem i objave ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) o pronađenim ruskim raketama opremljenim bojevim glavama s osiromašenim uranijumom, preneo je Kijev Indipendent.

Povišeni nivoi radijacije otkriveni su na neeksplodiranoj raketi vazduh-vazduh "R-60", koja je bila postavljena na modifikovani dron "Geran-2" i korišćena je za napade na ukrajinske helikoptere i aviona tokom prošlomesečnog napada na Černihivsku oblast.

Mark Rute Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

SBU navodi da su izvor radijacije projektili s osiromašenim uranijumom, tačnije izotopi uranijuma-235 i uranijuma-238. Osiromašeni uranijum nusprodukt je obogaćivanja uranijuma. Otprilike je dva i po puta gušći od čelika, zbog čega je posebno delotvoran za probijanje teškog oklopa na frontu.

Sprovode se predistražne radnje

SBU je zajedno s pripadnicima Državne službe za vanredne situacije i Oružanih snaga Ukrajine osigurao bojevu glavu rakete te je prevezao u skladište radioaktivnog otpada. Izmeren je nivo gama zračenja od 12 mikrosiverta na sat, što značajno premašuje prirodan nivo radijacije i predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju.

SBU je upozorio građane da budu vrlo operezni ako naiđu na ostatke dronova, raketa ili druge municije, zbog toksičnosti i radioaktivnosti osiromašenog uranijuma.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Oštećeno ili izgorela municija predstavlja najveću opasnost jer može da oslobađa radioaktivnu prašinu štetnu za ljude i okolinu", poručili su iz SBU.

Istražitelji ukrajinske sigurnosne službe provode predistražne radnje prema članku 438. Krivičnog zakona Ukrajine, koji se odnosi na ratne zločine, uz nadzor regionalnog tužilaštva u Černihivu.

Rusija i Belorusija započele zajedničke nuklearne vežbe

Rusko ministarstvo obrane saopštilo je juče da su Rusija i Belorusija započele zajedničke vežbe s nuklearnim oružjem zbog, kako je Moskva navela, "pretnje agresijom".

Beloruska vojska Foto: Viktor Tolochko / Sputnik / Profimedia

Vežbe uključuju ruske Strateške raketne snage, Severnu i Pacifičku flotu, komandu strateške avijacije i jedinice iz Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga.

Navedeni ciljevi vežbi su poboljšanje koordinacije komandovanja, provera spremnosti jedinica i uvežbavanje operacija "odvraćanja" od "verovatnog protivnika", navodi se u saopštenju ministarstva.

Rute: Rusija zna da bi reakcija bila razorna

Na novinarsko pitanje o mogućnosti ruskog nuklearnog napada, postavljeno na konferenciji za medije uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO, Mark Rute je bio jasan.

"Rusija dobro zna da bi u tom slučaju usledila razorna reakcija", izjavio je Rute, dodavši da NATO pozorno prati tok vežbi.

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji i zajedničke nuklearne vežbe, nazvavši ih "izazovom bez presedana" za globalnu sigurnosnu arhitekturu te je pozvalo međunarodne partnere na odlučan odgovor.

Beloruska opoziciona liderka Svjatlana Tihanovska izjavila je 18. maja da je beloruski diktator Aleksandar Lukašenko pretvorio Belorusiju u "platformu za ruske pretnje".