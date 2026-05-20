Iran je uspostavio potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi petina svetske nafte, uvodeći složen višestepeni sistem provere i propuštanja brodova, prenosi danas u specijalnom izveštaju agencija Rojters pozivajući se na diplomatske i pomorske izvore.

Novi mehanizam provere, koji sprovodi Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC), uključuje detaljnu kontrolu dokumentacije kako bi se utvrdilo da brodovi nemaju veze sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ili Izraelom.

Prema navodima izvora, Teheran primenjuje sistem prioriteta prema kojem prednost imaju brodovi povezani sa Rusijom i Kinom, a potom i zemlje poput Indije i Pakistana.

U pojedinim slučajevima, prolaz se odobrava na osnovu direktnih međudržavnih sporazuma, kao što je bio slučaj sa tankerom "Agios Fanurios Prvi", koji je prevozio iračku naftu za Vijetnam nakon dogovora u kojem je posredovao premijer Iraka.

Evropski pomorski izvori navode da brodovi koji nisu obuhvaćeni međudržavnim dogovorima plaćaju iranskim vlastima takse za bezbednost i navigaciju koje iznose i više od 150.000 dolara po prolasku.

Prema procenama američke vojske, zbog iranske blokade i napada na plovila, oko 1.500 brodova sa više od 22.000 pomoraca ostalo je zarobljeno u Persijskom zalivu.

Pre rata kroz prolaz je dnevno prolazilo između 120 i 140 brodova, dok je sada taj broj smanjen na manje od 60 brodova za period od dve nedelje.

Kao odgovor na akcije Teherana, Ratna mornarica SAD uspostavila je sopstvenu blokadu ispred samog prolaza, kontrolišući i zaustavljajući brodove koji izlaze iz iranskih voda pod sumnjom da krše američke sankcije uvedene protiv Irana i IRGC.