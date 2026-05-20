Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da Sjedinjene Američke Države "oslobađaju Kubu", ističući da Vašington mora da "pomogne kubanskom narodu".

"Kuba je zemlja koja propada, ne znam šta ih čeka. Mislimo na Kubu", rekao je Tramp, ali i dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, pošto je ranije danas u SAD podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika te zemlje Raula Kastra, prenosi Rojters.

On je optužnicu ocenio kao "veliki momenat".

Optužnica protiv Kastra povezana je sa indicentom iz 1996, kada su tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

Kubanske snage oborile su dva aviona, a u incidentu su poginule četiri osobe.

Kastro je u to vreme bio ministar odbrane.

Kurir.rsRojters

