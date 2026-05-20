Američka vojska je večeras saopštila da je u Omanskom zalivu jedan komercijalni naftni tankerkoji je plovio pod zastavom Irana zaposela zbog sumnje da krši američku pomorsku blokadu.

Centralna vojna komanda SAD je objavila ;preko društvenih mreža da je brod "M/T Selestial si" (M/T Celestial Sea) pretresen i preusmeren pošto je osumnjičen da je pokušao da pristane u jednu od iranskih luka.

To je najmanje peti brod koji je američka vojska zaposela otkako je administracija predsednika SAD Donalda Trampa počela blokadu iranskih luka i sprečavanje iranskog pomorskog prevoza.

Tramp je ranije saopštio da je otkazao napad na Iran da bi omogućio da se postigne napredak u mirovnim pregovorima za okončanje rata SAD protiv te zemlje.

Tramp je rekao da je za utorak planirao "veoma veliki napad", ali ga je odložio jer su američki saveznici iz Persijskog zaliva tražili od njega da sačeka dva-tri dana smatrajući da su blizu postizanja sporazuma s Iranom.

Tramp je više puta postavljao ultimatume Teheranu, pa se povlačio.

SAD i Izrael su ;28. februara napali ;Iran koji je potom blokirao Ormuski moreuz i transport nafte tim plovnim putem. SAD su u međuvremenu blokirale iranske luke.

Primirje je na snazi od sredine aprila.

