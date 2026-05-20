Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je danas u Karipsko more, pošto je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podrignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube Raula Kastra.

Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz Južne komande američke vojske saopšteno je da se nosač do sada "pokazao u Tajvanskom moreuzu i Arapskom zalivu".

CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije.

Ranije danas SAD su podigle optužnicu protiv Kastra zbog incidenta iz 1996, kada su tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

Foto: Shutterstock

Tramp: "Neće biti eskalacije"

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da Sjedinjene Američke Države "oslobađaju Kubu", ističući da Vašington mora da "pomogne kubanskom narodu".

"Kuba je zemlja koja propada, ne znam šta ih čeka. Mislimo na Kubu", rekao je Tramp, ali i dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, nakon što je ranije danas u SAD podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika te zemlje Raula Kastra, prenosi Rojters.

On je optužnicu ocenio kao "veliki momenat".