Slušaj vest

Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je danas u Karipsko more, pošto je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podrignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube Raula Kastra.

Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz Južne komande američke vojske saopšteno je da se nosač do sada "pokazao u Tajvanskom moreuzu i Arapskom zalivu".

CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije.

Ranije danas SAD su podigle optužnicu protiv Kastra zbog incidenta iz 1996, kada su tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

tramp kuba.jpg
Foto: Shutterstock

Tramp: "Neće biti eskalacije"

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da Sjedinjene Američke Države "oslobađaju Kubu", ističući da Vašington mora da "pomogne kubanskom narodu".

"Kuba je zemlja koja propada, ne znam šta ih čeka. Mislimo na Kubu", rekao je Tramp, ali i dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, nakon što je ranije danas u SAD podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika te zemlje Raula Kastra, prenosi Rojters.

On je optužnicu ocenio kao "veliki momenat".

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlaneta"AMERIKA OSLOBAĐA KUBU"! Tramp: Neće biti eskalacije, moramo da pomognemo kubanskom narodu
tramp kuba.jpg
PlanetaBIVŠI KUBANSKI PREDSEDNIK RAUL KASTRO OPTUŽEN U AMERICI: Trampovo Ministarstvo pravde koristi krivično gonjenje za progon političkih protivnika
raul-reuters.jpg
PlanetaŠOK: KARIPSKA ZEMLJA NABAVILA DRONOVE OD RUSIJE I IRANA I RAZMATRA UZVRATNI UDAR AMERICI!? Evo koje su mete prema pisanju američkog medija!
3867017-shutterstock2179552421-edit.jpg
PlanetaAMERIKA SPREMA VENECUELANSKI SCENARIO NA KUBI! Diže optužnicu protiv Raula Kastra, Fidelovom bratu spremaju ATENTAT ili deportaciju u SAD?!
sshutterstock-277039994.jpg
PlanetaCIA VRŠLJA PO KUBI: Direktor Agencije Džon Retklif predvodio američku delegaciju u Havani
nloap01-ap-doug-mills.jpg
Planeta"KUBA JE PROPALA DRŽAVA"! Tramp: Oni traže pomoć, razgovaraćemo!
tramp kuba.jpg