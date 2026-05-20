Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su danas o novom naporu da se postigne sporazum sa Iranom u teškom telefonskom razgovoru, rekla su tri izvora za Aksios i dodala da se dvojica lidera nisu složila oko daljih koraka.

Tramp je rekao Netanjahuu da posrednici rade na "pismu o nameri" koje će i SAD i Iran potpisati kako bi se formalno okončao rat i pokrenuli 30-dnevni period pregovora o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa i otvaranja Ormuskog moreuza, rekao je američki izvor za Aksios koji je upoznat sa pozivom.

Dva izraelska izvora su otkrila da se dva lidera ne slažu oko daljeg postupka, dok je američki izvor rekao da je "Bibijeva (Netanjahu) kosa gorela posle poziva".

Prema izvoru, izraelski ambasador u Vašingtonu Jehiel Lajter obavestio je američke zakonodavce da je Netanjahu zabrinut zbog poziva, što je portparol izraelske ambasade demantovao, navodeći da "ambasador ne komentariše privatne razgovore".

"Jedino pitanje je da li ćemo to završiti ili ćemo potpisati dokument. Videćemo šta će se desiti", rekao je danas Tramp u Akademiji obalske straže.

Dodao je da će Netanjahu uraditi šta god Tramp poželi, kao i da imaju dobar odnos.

Bela kuća i kancelarija izraelskog premijera odbili su da komentarišu o razgovoru.

Dva lidera su ranije imala privremena neslaganja oko Irana, ali su nastavili blisku saradnju tokom rata.

Katar i Pakistan su sastavili revidirani mirovni memorandum uz doprinos regionalnih posrednika kako bi pokušali da premoste sukob SAD i Irana, rekli su izvori.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo danas da su pregovori u toku "na osnovu iranskog predloga od 14 tačaka".

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova je rekao da bi, ako bi razgovori uspeli, SAD morale da okončaju svoje "piraterstvo" protiv iranskih brodova i da se slože da oslobode zamrznuta sredstva, dok bi Izrael morao da okonča svoj rat u Libanu.

Sva tri izvora naglasila su za Aksios da je za sada nejasno da li će se Iranci složiti sa novim nacrtom ili da li će značajno promeniti svoje stavove.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova otputovao je u Teheran kako bi pomogao u posredovanju, što je druga poseta ministra za manje od nedelju dana, rekao je arapski zvaničnik.