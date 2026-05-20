Minsirtar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države delimično izgubile interesovanje i entuzijazam za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Lavrov je u intervjuu za šangajski SMG naveo da u Vašingtonu sve češće govore kako bi Evropa trebalo da se bavi Ukrajinom, dok će se SAD fokusirati na Kinu.

- Mi smo uvek otvoreni za pregovore. Evo, vidite, mislilo se da je pitanje bilo zatvoreno u Enkoridžu, ali nije. I dalje imamo kanale komunikacije sa američkim predstavnicima. Ako oni u nekom trenutku budu spremni da obnove direktni razgovor, biće zanimljivo čuti kako oni gledaju na situaciju koja se razvila posle Enkoridža. Uskoro će biti godinu dana od samita na Aljasci - izjavio je Lavrov.

Naglasio je da energetika predstavlja osnovu ekonomske saradnje Rusije i Kine.

Odnosi se oslanjaju na veoma snažu materijalnu bazu. Već godinama trgovinska razmena značajno premašuje 200 milijardi dolara. Osnova je, naravno, energetika - poručio je on.

Ocenio je i da Rusiju i Kinu povezuju najstabilniji odnosi dve velike sile u savremenom svetu koji su zasnovani na principima uzajamnog poštovanja, koristi i uvažavanja interesa jedni drugi, dodajući da su zemlje nakon Drugog svetskog rata "već bili centri novog sveta, zasnovanog na principima povelje UN".

Poručio je da su Rusija i Kina zainteresovane za normalne odnose među svim državama i da ne žele da multipolarnost preraste u haos.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Reuters

- Svet se menja. I da, on već postaje multipolaran. Drugo je pitanje da li će se ta multipolarnost pretvoriti u haos. Ranije je postojao jedan gospodar koji je svima upravljao posle nestanka Sovjetskog Saveza, a sada će, kažu, postati haotično i neuređeno kretanje. Ni Rusiji ni Kini se takve prognoze ne dopadaju. Ne želimo da se diktat jedne grupe zemalja pretvori u haos - poručio je on.

Lavrov je naveo da je "agresivna politika Zapada" posledica slabljenja njegovog uticaja, kao ida se Zapad prevario misleći da će sankcijama slomiti Rusiju i Kinu.

- Kina poseduje tehnologije koje pomažu Rusiji da prevaziđe veštačke i nezakonite prepreke koje stvara Zapad. Aktivno sledimo kurs tehnološke nezavisnosti i tehnološkog suvereniteta - naveo je.

Šef ruske diplomatije je evropske političare koji govore o pregovorima sa Rusijom nazvao "sitnim političarima" i upozorio na "obnavljanje nacističkog duha" u Evropi.

Ocenio je i da je neophodno reformisati međunarodne institucije kao što su Savet bezbednosti UN proširenjem zastupljenosti zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike.