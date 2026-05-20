Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel ocenio je danas da optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube Raula Kastrakoja je podignuta u Sjedinjenim Američkim Državama samo otkriva "aroganciju i frustraciju koju predstavnici imperije osećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti Kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva".

Dijaz-Kanel je na svom nalogu na mreži Iks naveo da je reč o političkom manevru lišenom pravnog osnova, koji služi da se opravda "ludost vojne agresije" na Kubu.

- Veoma dobro znaju, s obzirom na obilje dokumentovanih dokaza, da nije preduzeta nikakva neoprezna akcija niti je prekršeno međunarodno pravo, kao što su američke vojne snage zaista činile svojim hladno proračunatim i otvoreno objavljenim vansudskim pogubljenjima civilnih brodova na Karibima i Pacifiku - napisao je Dijaz-Kanel, aludirajući na indicent iz 1996, kada su oboreni američki civilni avioni kojima upravljale kubanske izbeglice.

Istakao je da je Kuba tada delovala u legitimnoj samoodbrani unutar svojih jurisdikcijskih voda, nakon višestrukih i opasnih kršenja vazdušnog prostora Kube "od strane ozloglašenih terorista".

- O toj činjenici tadašanja američka administracija bila pozorena u više od desetak navrata, ali je ignorisala upozorenja i dozvolila da se ta kršenja nastave - naveo je Dijaz-Kanel.

On je Raula Kastra opisao kao gerilskog komandanta i državnika koji je "zaslužio ljubav svog naroda".

Ranije danas, Sjedinjene Američke Države podigle su optužnicu protiv Kastra, a neimenovani visoki zvaničnik administracije predsdenika SAD Donald Trampa rekao je da je optužnica povezana sa incidentom i 1996.

U februaru 1996. godine, tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

Kubanska vlada: Podao i sramotan akt političke provokacije

Kubanska vlada saopštila je danas da je optužnica koju su Sjedinjene Američke Države podigle protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra "podao i sramotan akt političke provokacije".

U saopštenju kubanske vlade koje je objavljeno na internetu i pročitano na državnoj televiziji se ukazuje da u optužnici protiv Kastra američka vlada "izvrće činjenice" o obaranju dva aviona 1996. godine i pogibiji Amerikanaca u tom incidentu, prenosi CNN.

Kuba je podsetila da je donela odluku o obaranju aviona nakon što su SAD ignorisale brojne pritužbe zbog narušavanja kubanskog vazdušnog prostora.

"Veoma je cinično što ovu optužbu iznosi upravo ona vlada koja je primenom nesrazmerne vojne sile ubila skoro 200 ljudi i uništila 57 plovila u međunarodnim vodama Kariba i Pacifika, daleko od američke teritorije", navodi se u saopštenju kubanske vlade.

U saopštenju se dodaje da je američka optužnica protiv Kastra pokušaj da se opravda "kolektivno kažnjavanje Kubanaca".