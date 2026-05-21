Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina razgovarala sa Velikom Britanijom nakon što je iznela stavove o "osetljivom pitanju" sankcija Rusiji, sa nadom da će o tome razgovarati ove nedelje.

"Ovo pitanje je uvek osetljivo. Preneli smo naše signale o ovom pitanju u Londonu. Očekujemo da ćemo o svemu razgovarati ove nedelje na bilateralnom nivou", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Zelenski se, kako prenosi Rojteres, nije direktno osvrnuo na odluku Britanije da nastavi da dozvoljava uvoz dizela i mlaznog goriva rafinisanog iz ruske sirove nafte trećim zemljama, dodajući da su sankcije saveznika najefikasnije sredstvo uticaja na Rusiju.

Kasnije, na društvenoj mreži X, Zelenski je rekao da je razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i tom zahvalio mu na podršci koju je pružio Ukrajini.

Dodao je da dve strane koordinišu diplomatske stavove i "rade na oživljavanju suštinske diplomatije".

Kabinet britanskog premijera je saopštio da je premijer potvrdio podršku Britanije Ukrajini, kao i da su lideri ponovili potrebu da se održi pritisak na Rusiju i pozdravila snagu odnosa između dve zemlje.