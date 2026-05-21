Slušaj vest

Južna komanda vojske SAD objavila je da je nosač aviona "USS Nimic" započeo operacije u Karipskom moru.

Ovo je prvi nosač aviona američke Ratne mornarice koji operiše u Karibima otkako je "USS Džerald R. Ford" u februaru ove preraspoređen na Bliski istok nakon operacije hvatanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

- Dobrodošli na Karibe, udarna grupo nosača aviona Nimic! - piše u objavi Južne komande na društvenoj mreži X u kojoj se takođe navodi da je "USS Nimic dokazao borbenu moć širom sveta, obezbeđujući stabilnost i braneći demokratiju od Tajvanskog moreuza do Arapskog (Persijskog) zaliva".

Stigao odmah nakon optužnice protiv Kastra

Forbs navodi da je "USS Nimic" stigao juče u karipski region baš kada je Ministarstvo pravde SAD objavilo da je optužilo bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra i druge zvaničnike te ostrvske zemlje za ubistvo zbog uloge koju su imali u obaranju dva nenaoružana američka civilna aviona kojima je upravljala organizacija "Braća stižu u pomoć" iznad međunarodnih voda 24. februara 1996. godine.

Američki redsednik Donald Tramp je novinarima rekao da njegova administracija ima Kubu na umu.

Forbs podseća da SAD sprovode skoro potpunu blokadu ostrva koja je rezultirala ekstremnom nestašicom goriva i svakodnevnim nestancima struje na Kubi.

1/4 Vidi galeriju Američki supernosač aviona "USS Nimic" Foto: APFootage / Alamy / Profimedia, EPA

Tramp je više puta govorio da je Kuba zemlja koja propada i javno je pretio da bi ona mogla da bude naredna meta američke vojne intervencije, nakon onih u Venecueli i Iranu.

- Veoma je važna - kazao je Tramp o optužnici protiv Kastra, koja je objavljena na Dan nezavisnosti Kube.

Šef Bele kuće je ocenio da je "to bio veoma veliki trenutak za ljude, ne samo Amerikance kubanskog porekla, već i ljude koji su došli sa Kube, koji žele da se vrate na Kubu, da vide svoju porodicu na Kubi".

1/5 Vidi galeriju Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ranije ovog meseca Tramp je poručio da bi američka Ratna mornarica mogla da premesti nosač aviona "USS Abraham Linkoln" na Karibe, ali bi logistika za to bila veoma zahtevna.

"USS Nimic" bio deo operacije "Epski bes"

S druge strane, supernosač aviona "USS Nimic" koji je bio u San Dijegu pokrenut je bez mnogo pompe krajem novembra 2025. da bi u januaru ove godine operisao u Južnom kineskom moru u januaru, a potom je poslat u Arapsko more u okviru gomilanja američkih trupa na Bliskom istoku tokom priprema za operaciju "Epski bes", vazdušne udare pokrenute protiv Irana 28. februara.

1/6 Vidi galeriju Raul Kastro Foto: Shutterstock, EPA/Alejandro Ernesto Pool, EPA, AP Endru St Dzordz

Forbs naglašava da "USS Nimic" zapravo nije raspoređen na Karibe, već deluje u zoni odgovornosti Južne komande dok se premešta iz matične pacifičke baze Kitsap u saveznoj državi Vašington u atlantsku bazu Norfolk u Virdžiniji.

Ovaj supernosač aviona je oplovio oko Južne Amerike i prošao kroz Magelanov moreuz pošto je isuviše velik da bi prešao iz Tihog u Atlantski okean putem Panamskog kanala.

1/10 Vidi galeriju Siromaštvo i nestašica hrane i osnovnih potrepština na Kubi Foto: Ramon Espinosa/AP

Spreman za penziju, ali i dalje ima opasan arsenal

Navodi se da je ovo u velikoj meri oproštajna turneja za "USS Nimic", čije je povlačenje iz upotrebe zakazano za mart 2027, skoro 52 godine nakon što je prvi put ušao u službu 3. maja 1975. godine, što je rekord kada su u pitanju američki nosači aviona.

Ipak, on je i dalje aktivan i nosi devet eskadrila u kojima se nalaze avioni američke Ratne mornarice F/A-18 Super hornet, EA-18G Grauler, E-2D Hokaj, C-2A Grejhaund, kao i helikopteri MH-60 Sihok.