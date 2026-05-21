(KMG) -- Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je u sredu uveče u Pekingu, uz čaj, sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. „Tokom godina, održavao sam česte razgovore sa predsednikom Putinom i zajedno smo vodili sveobuhvatno strateško partnerstvo i koordinaciju između Kine i Rusije za novu eru, kako bi se nastavilo produbljivanje i postalo praktičnije. Promovisali smo dobrosusedsko prijateljstvo između dve zemlje, kako bi se ono dublje ukorenilo u srcima ljudi, stvorili novu paradigmu odnosa između velikih zemalja zasnovanu na međusobnom poštovanju, pravednosti i pravdi, kao i saradnji u kojoj svi dobijaju. Neprekidno smo unosili dragocenu stabilnost u svet pun promena i previranja. Danas smo predsednik Putin i ja postigli novi i važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije. Verujem da će, uz neumorne napore obe strane, odnosi Kine i Rusije nastaviti svoj visokokvalitetan trend razvoja, ostvarujući stalan napredak i dostižući nove visine“, naveo je Si Đinping.