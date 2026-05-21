(KMG) -- Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin danas su razgovarali u Velikoj narodnoj dvorani u Pekingu i zajedno su se nakon razgovora obratili novinarima.

Si Đinping je istakao da je ovo 25. poseta predsednika Putina Kini, što u potpunosti pokazuje visok nivo i posebnu prirodu odnosa Kine i Rusije.

“Upravo sam vodio detaljne, prijateljske i plodne razgovore sa predsednikom Putinom i vodio stratešku komunikaciju o nizu važnih pitanja. Zajedno smo potpisali zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatne strateške koordinacije i produbljivanju dobrosusedske i prijateljske saradnje. Svedočili smo potpisivanju nekoliko važnih dokumenata o bilateralnoj saradnji. Dve zemlje će, takođe, izdati zajedničku izjavu o zalaganju za multipolarnost i novi tip međunarodnih odnosa” rekao je Si.

On je naglasio da se ove godine obeležava 30. godišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije. Tokom proteklih 30 godina, odnosi Kine i Rusije su prebrodili bure i napredovali u skladu sa vremenom, a pozicioniranje odnosa je kontinuirano uzdizano, dostigavši najviši istorijski nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva i koordinacije u novoj eri, postavljajući model za novi tip odnosa velikih zemalja. Ove godine se, naveo je Si, takođe obeležava 25. godišnjica potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije.

Dugi niz godina, obe zemlje su se dosledno pridržavale principa „nesvrstanosti, nekonfrontacije i nenapadanja trećih strana“ utvrđenih ovim sporazumom, poštujući jednakost, međusobno poštovanje, dobru veru i obostrano korisnu saradnju. One su dale značajan doprinos održavanju međunarodne pravednosti i pravde i promociji izgradnje novog tipa međunarodnih odnosa, postajući ključna konstanta u dubokim promenama u svetu.

Si Đinping je istakao da su, pod zajedničkim strateškim vođstvom njega i predsednika Putina, odnosi Kine i Rusije dostigli novu početnu tačku. Obe strane treba da prate trend mira, razvoja, saradnje i obostrano korisnih ishoda i da promovišu kvalitetniji razvoj odnosa između Kine i Rusije.

Si je, tim povodom, podneo četiri predloga:

Prvo, trebalo bi da bude konsolidovano još kvalitetnije političko međusobno poverenje i čvrsto podržavanje međusobnih strateških interesa.

Drugo, trebalo bi da budu osnažena kvalitetnija obostrano korisna saradnju i zajednička promocija razvoja i revitalizacije.

Treće, trebalo bi da bude promovisana kvalitetnija razmenu među ljudima i produbljeni temelji trajnog prijateljstva između dve zemlje.

Četvrto, trebalo bi da bude sprovedena kvalitetnija međunarodna saradnju i reforme i poboljšano globalno upravljanje.

Putin je izjavio da ova poseta dolazi u važnom trenutku, 25. godišnjici potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji između Rusije i Kine, sporazuma koji je postavio temelje za sveobuhvatni razvoj bilateralnih odnosa. Trenutni odnosi između Rusije i Kine su na neviđeno visokom nivou. Obe zemlje su dosledno poštovale principe međusobnog poštovanja, jednakosti, uzajamne pomoći i uzajamne podrške, promovišući kontinuirani i temeljni razvoj bilateralne saradnje. Razvoj odnosa Rusije i Kine ima snažan inherentan zamah. Saradnja dve zemlje nije usmerena protiv bilo koje treće strane i nije pogođena geopolitičkim promenama.

“Predsednik Si Đinping i ja smo imali detaljne razmene o širokom spektru važnih pitanja u bilateralnim odnosima u toploj i prijateljskoj atmosferi, razjašnjavajući pravac buduće saradnje. Rusija je puna poverenja u budućnost bilateralnih odnosa i radiće ruku pod ruku sa Kinom na produbljivanju partnerstva i dobrosusedskog prijateljstva. Rusija i Kina će održavati blisku stratešku koordinaciju na međunarodnoj sceni, zajedno podržavati ciljeve i principe Povelje UN i zajednički štititi globalnu bezbednost i stabilnost”, istakao je Vladimir Putin.