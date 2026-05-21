Sjedinjene Američke Države i Izrael su započeli rat protiv Irana sa namerom da zamene rukovodstvo te zemlje tvrdokornim bivšim predsednikom Mahmudom Ahmadinedžadom.

Al Džazira prenosi da je to objavio Njujork tajms, citirajući američke zvaničnike koji su bili obavešteni o tom "smelom planu".

Američki list navodi da su stvari "brzo krenule po zlu" i da Ahmadinedžadovo "trenutno mesto boravka i stanje nisu poznati".

- Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, američki predsednik Donald Tramp je razmišljao da bi bilo najbolje da "neko unutar" Irana preuzme vlast u zemlji. Malo je reći da je Ahmadinedžad bio neobičan izbor za to. Iako se sve više sukobljavao sa liderima režima i bio je pod budnim nadzorom iranskih vlasti, bio je tokom predsedničkog mandata, od 2005. do 2013. godine, poznat po pozivima da se "Izrael izbriše sa mape". Bio je snažan pristalica iranskog nuklearnog programa, žestok kritičar SAD i poznat po nasilnom suzbijanju otpora unutar zemlje - piše u članku Njujork tajmsa.

Međutim, podseća se i da je Ahmadinedžad u intervjuu iz 2019.hvalio Trampa i zalagao se za zbližavanje Irana i SAD.

- Tramp je čovek akcije. On je biznismen i stoga je sposoban da izračuna troškove i koristi i donese odluku. Kažemo mu, hajde da izračunamo dugoročne troškove i koristi naše dve nacije i da ne budemo kratkovidi - poručivao je Ahmadinedžad pre sedam godina.

Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsednik Irana

Američki dnevnik navodi da je Tramp, uživajući u uspehu racije specijalnih snaga koje su otele venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i spremnosti privremene predsednice Delsi Rodrigez da sarađuje sa Belom kućom, verovao da bi isti model mogao da ponovi i u Iranu.

"Operacija bekstva iz zatvora"

Neimenovani zvaničnici SAD za Njujork tajms su kazali da je Ahmadinedžad bio upoznat s američko-izraelskim planom, ali da je sve "brzo krenulo po zlu".

- Ahmadinedžad je navodno ranjen prvog dana rata u izraelskom napadu na njegovu kuću u Teheranu, a upravo tim napadom je trebalo da bude oslobođen iz kućnog pritvora. Ahmadinedžad je preživeo napad, ali je nakon bliskog susreta sa smrću promenio mišljenje o planu za promenu režima i od tada nije viđen - - rekli su američki zvaničnici.

U članku koji je objavio Atlantik u martu ove godine, pozivajući se na neimenovane saradnike Ahmadinedžada, navedeno je da je napad na njegovu kuću "u stvari bio operacija bekstva iz zatvora".

Amerika i Izrael napali Iran. Odjekuju snažne eksplozije širom zemlje. Gađani su teheran i ostali iranski gradovi. Napad je počeo u 7:30 sati po srpskom vremenu.

Nakon tog članka, Njujork tajms je objavio da je dobio potvrdu od saradnika Ahmadinedžada da je on shvatio da je vazdušni udar bio pokušaj da ga oslobode.

Saradnik je rekao da su Amerikanci verovali da Ahmadinedžad može da vodi zemlju i da ima sposobnost da upravlja "političkom, društvenom i vojnom situacijom u Iranu".

Brzo odustao i prestao da sarađuje s Amerikancima

Ali, iako je Ahmadinedžad uspeo da pobegne iz kućnog pritvora uprkos povredama, izvori američkog lista su naveli da je izgubio iluzije u vezi sa planom promene režima i prestao da sarađuje s Amerikancima.

Podseća se da se Ahmadinedžad pre najnovijeg sukoba na Bliskom istoku sve više se sukobljavao sa vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hamneijem.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike