ŠEF BELE KUĆE NIJE ODLUČIO DA LI DA PRODA ORUŽJE OSTRVU KOJE PEKING SMATRA SVOJOM TERITORIJOM

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će razgovarati sa tajvanskim predsednikom Laj Čing Teom o mogućoj prodaji oružja ostravu koje Peking smatra kineskom teritorijom, što je veliko odstupanje od dugogodišnje diplomatske prakse.

Ministarstvo spoljnih poslova u Tajpeju potvrdilo je da je Laj "spreman da razgovara" sa Trampom i da će naglasiti da Kina remeti mir u Tajvanskom moreuzu dok vlasti ostrva pokušavaju da očuvaju status kvo.

Tajvan je saopštio da predsednik ostaje posvećen održavanju stabilnog statusa kvo u regionu, ali je takođe otvoren za razmenu mišljenja s Amerikom.

Laj Čing Te, lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, objavio ubrzanu izgradnju PVO sistema Tajvanska kupola Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Lideri SAD i Tajvana nisu direktno razgovarali od 1979. godine, kada je Vašington prekinuo zvanične odnose sa vlastima na ostrvu kako bi priznao vladu u Pekingu.

Tramp: Razgovaraću sa njim, razgovaram sa svima

Peking smatra Tajvan kineskom teritorijom i nije isključio mogućnost da silom preuzme kontrolu nad ostrvom.

Laj je stupio na dužnost 2024. i stoji iza jednog od najenergičnijih pokušaja poslednjih godina da se ojača odbrana ostrva.

SAD dugo podržavaju Tajvan i zakonski su obavezne da mu obezbede sredstva za odbranu, ali moraju da uravnoteže tu podršku sa održavanjem diplomatskih odnosa sa Kinom.

Na pitanje da li planira da razgovara sa Lajem pre nego što donese odluku o prodaji američkog oružja, Tramp je rekao da će da "razgovara sa njim".

- Razgovaraću sa svima... Radićemo na tome, na pitanju Tajvana - poručio je Tramp, prenosi Indeks.

Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Maxim Shemetov / POOL/REUTERS

On je opisao odnos sa kineskim predsednikom Si Đinpingom kao "neverovatan" nakon dvodnevnog samita u Pekingu prošle nedelje.

Peking blokira planiranu posetu zvaničnika Pentagona

SAD su 1979. godine usvojile Zakon o odnosima sa Tajvanom, koji im omogućava da "obezbede Tajvanu odbrambeno oružje", zbog čega Vašington nastavlja da prodaje oružje toj zemlji.

Predloženi paket naoružanja od 14 milijardi dolara navodno uključuje opremu protiv dronova i sisteme protivvazdušne odbrane.

Tramp je naglasio da još nije odlučio da li će prodaja biti realizovana.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, Peking trenutno blokira planiranu posetu Elbridža Kolbija, najvišeg zvaničnika Pentagona za politička pitanja, jer Kina ne želi da odobri posetu dok Tramp ne odluči kako da nastavi sa sporazumom o prodaji oružja.

Prošle nedelje, dok se vraćao iz Pekinga avionom "Er fors uan" nakon sastanka sa Sijem, Trampa su ponovo pitali o prodaji oružja Tajvanu.

Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Rekao je da će "relativno brzo doneti odluku".

- Moram da razgovaram sa osobom koja sada vodi Tajvan, znate o kome govorim - rekao je Tramp.

Si upozorava na potencijalni sukob

Tokom Trampove posete Pekingu, Kina je jasno stavila do znanja da je Tajvan jedno od najvećih pitanja u odnosima između dve zemlje, a Si je upozorio na mogućnost sukoba između dve supersile ako se pitanje loše reši.

Dok je Tramp odbacio mogućnost sukoba između SAD i Kine oko Tajvana, rekao je da Si ima "veoma snažne" stavove po pitanju Tajvana.

- Nisam dao nikakva obećanja nijednoj strani - rekao je novinarima u avionu "Er fors uan" prošle nedelje.

Nakon sastanka Trampa i Sija, Laj je rekao da je Tajvan "suverena, nezavisna demokratska država" i da mir u Tajvanskom moreuzu neće biti "žrtvovan ili biti predmet trgovine".

Kineski predsednik Si Đinping pokazao američkom predsedniku Donaldu Trampu carski vrt u Džongnanhaju, stambenom kompleksu državnog vrha u Pekingu Foto: Yan Yan / Xinhua News / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP Pool

Laj je takođe naglasio da je prodaja američkog oružja "ključni faktor u održavanju regionalnog mira i stabilnosti".

Ovo nije prvi put da je Tramp prekršio diplomatsku tradiciju.

Razgovarao je sa tadašnjom tajvanskom predsednicom Caj Ing Ven 2016. godine, ali to je bilo pre nego što je stupio na predsedničku dužnost.

Kina je nakon toga formalno protestovala zbog poziva Caj Vašingtonu.

Prodaja oružja u vrednosti od 11 milijardi dolara odobrena u decembru

Tramp je takođe rekao da je vodio "veoma detaljne" razgovore sa Sijem o prodaji oružja, što bi, ako je tačno, bilo još jedno iznenađujuće odstupanje od politike SAD.

SAD su obećale Tajvanu 1982. godine da se neće konsultovati sa Pekingom o prodaji oružja Tajvanu.

Ali kada je Tramp upitan o toj obavezi na letu iz Pekinga, rekao je da su osamdesete godine prošlog veka bile "davno".

Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Prošlog decembra, SAD su odobrile prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara, jednu od najvećih ikada, što je razljutilo Peking.

Tajvan je značajno povećao vojne izdatke pod predsednikom Lajem kako bi se suprotstavio rastućem vojnom pritisku Kine.