Japansko Ministarstvo za ekologiju saopštilo je da će od juna početi da prati i kontroliše populaciju medveda u severoistočnom regionu Tohoku i okolini putem kamera postavljenih u planinama, a posle porasta broja napada ovih životinja na ljude, saopšteno je iz tog Ministarstva.

U okviru ovih mera, biće instalirano 800 kamera kako bi se utvrdio broj mrkih medveda u šest prefektura u tom regionu, prenela je agencija Kjodo.

Kamere i drugi uređaji biće postavljeni u prefekturama Aomori, Akita, Ivate, Jamagata, Mijagi i Fukušima, kao i u susednoj oblasti Nigata, a procene broja medveda mogle bi da budu objavljene do početka naredne godine.

Ovaj plan objavljen je nakon što je u Japanu zabeležen rekordno visok broj napada medveda koji su od početka godine do marta usmrtili, ili povredili 238 ljudi.

Nove mere su objavljene tokom nedavnog sastanka ministara posvećenog ovom pitanju, a nakon što je u regionu Tohoku primećeno više medveda nego u aprilu prošle godine.

Kako je navelo Ministarstvo, slične mere biće sprovedene i u drugim delovima Japana u 2027.

Kada je reč o broju medveda na ostrvu Hokaido, za procenu njihovog broja biće korišćen uglavnom metod sakupljanja dlake ovih životinja.

Ministarstvo takođe planira da istraži malu populaciju mrkih medveda na ostrvu Šikoku, u zapadnom Japanu, a takav projekat nije planiran za susedno ostrvo Kjušu, gde se veruje da su oni izumrli, navela je agencija.