Iako su obe posete bitne, primetna je razlika u izveštavanju, rekao je za RTS vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nikola Zivlak, koji je trenutno angažovan kao predavač i prodekan na azijskom kampusu Emlion u Šangaju.

- Obe posete su i racionalne i normalne. Kina i Rusija su komšijske zemlje u odličnim odnosima, a sa SAD je reč o odnosima dve najveće supersile. Sa Amerikom se oseća neka vrsta konfrontacije, tenzije poslednjih godina, dok je sa Rusijom situacija mnogo lakša - rekao je profesor Zivlak u emisiji Oko.

Zato i ne čudi što su izveštaji i komentari o Putinovoj poseti Pekingu, kako kaže profesor, "maksimalno pozitivni".

Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu

- Komentarisali su to kao posetu prijatelja, komšije koji je došao da obiđe glavni grad Kine i sretne sa svojim prijateljem, predsednikom Si Đingpingom - rekao je Zivlak.

Ruskom predsedniku je ukazan najviši nivo počasti. Na aerodromu mu je, što je neuobičajeno, dobrodošlicu poželeo ministar spoljnih poslova, dok je u njegovu čast na Tjenanmenu priređena topovska paljba.

- Dali su mu automobil sa tablicama 888 u Pekingu. Osmica je srećan broj u Kini. To je isto simbolički jako značajno. Takođe, pojavilo se u kineskim medijima - Putin je skinuo sako pri ulasku u kola, mada nije bilo toplo u Pekingu, zato što je hteo da pokaže kako je relaksiran - rekao je profesor.

Uz to, organizovan je susret sa dečakom kojem je, tokom posete Kini 2000. godine, Vladimir Putin prišao tokom šetnje parkom i poljubio ga.

- To se uvek spominje kao neki momenat nastanka tih najsnažnijih mogućih odnosa u istoriji između Kine i Rusije. I onda su zadnjih godina tražili tog gospodina. Zove se Peng Pai i našli su ga. Sad je već odrastao čovek i onda su se sreli - kaže profesor ističući da je na taj način ukazano na kontinuitet u saradnji i dobrim odnosima.

Ističe da je reč o veoma značajnoj, iako jednodnevnoj, poseti, u koju je ruski predsednik sa sobom poveo i pet zamenika premijera, kao i osam ministara.

- Putin je snimio video u Rusiji, objavio ga je na društvenim mrežama i to je simbolički vrlo značajno da se predsednik jedne tako velike zemlje obraća da kaže kako je odnos između Kine i Rusije važan za ceo svet, kako oni žele isto da uključe i ostale. To nije ekskluzivni odnos, nego žele da uključe i ostale države i da prave kombinaciju one vin-vin varijante koje su Kinezi takođe često koristili u svom narativu - rekao je profesor.

O značaju i porukama posete ruskog predsednika Pekingu, par dana nakon posete predsednika Amerike, izvestili su svi svetski mediji. Analitičari ocenjuju da se Si Đinping u ovom novom svetu istakao kao dominantan lider, a da je na delu borba za kinesku naklonost.

Londonski Ekonomist preneo je da je Donald Tramp, tokom šetnje vrtom Džongnanhaj, strogo čuvanim kompleksom u Pekingu, pitao kineskog predsednika da li često dovodi lidere tu. Si mu je na to odgovorio: "Ne, vrlo retko, ali Putin je bio ovde."