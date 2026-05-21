Tri osobe su mrtve, a više od 20 pripadnika hitnih službi je bilo u karantinu zbog moguće izloženosti neidentifikovanoj supstanci prilikom odgovora na poziv u ruralnom delu Novog Meksika, saopštile su lokalne vlasti.

Četiri osobe su prvobitno pronađene bez svesti u jednoj kući u Mauntineru, istočno od Albukerkija, saopštila je državna policija Novog Meksika.

Tri su preminule, dok je četvrta zbrinuta u bolnici u Albukerkiju, saopštila je policija.

Njihova imena nisu objavljena.

Vlasti su saopštile da su pripadnici hitne pomoći bili izloženi supstanci i počeli da osećaju simptome, uključujući mučninu i vrtoglavicu.

Istražitelji rade na identifikaciji supstance.

Gradonačelnik Mauntinera Piter Nijeto rekao je da na licu mesta video drogu, kao i da je ona mogući uzrok smrti.

On je dodao da zdravstveni problemi koje su ljudi imali nisu povezani sa mogućim izlaganjem ugljen-monoksidu ili prirodnom gasu.

Policija države Novi Meksiko saopštila je da nema pretnje po javnost.

(Kurir.rs/Beta-AP)

