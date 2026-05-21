Nemači kancelar Fridrih Merc je ocenio da proces proširenja Evropske unije predugo traje iako je geopolitička nužnost i predložio da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu je predložio i pridruženo članstvo u Uniji.

U pismu upućenom predsedniku Evropskog Saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i Nikosu Hristodulidisu, predsedniku Kipra koji predsedava Savetom EU, Merc je istakao da EU treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija mogu da se pridruže EU.

"Predlažem da pronađemo inovativna rešenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja", napisao je Merc u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je danas objavljeno.

Kao primer takvih rešenja naveo je privilegovani pristup jedinstvenom tržištu EU i tešnje veze sa evropskim institucijama u donošenju svakodnevnih odluka.

To bi se, naveo je, moglo postići tako što bi se "zemljama Zapadog Balkana dodelio status posmatrača u svim relevantnim institucijama EU, i održavale zajedničke sednica Evropske komisije i Evropskog parlamenta sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o svim pitanjima vezanim direktno za taj region".

Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini

Postepena integracija bi mogla da se postigne "faznim koracima" koji bi bili osnova za punu integraciju u određene oblasti politike EU i bili praćeni i pojačanom podrškom primeni pravnh tekovina EU u tim oblastima, navodi se u pismu nemačkog kancelara.

"Sve to bi moglo da zemlje kandidate značajno približi EU i da stvori novu ambiciju za realizaciju dodatnih reformi, neophodnih za punopravno članstvo", ocenio je Merc.

Što se Ukrajne tiče, Merc je ocenio da je s obzirom na odbranu Kijeva od ruske agresije jasno da pregovarački proces sa EU neće biti tako skoro završen i da zato EU pomoću "inovativnih rešenja" mora puno brže da deluje.

"Zato mislim da treba odmah i bez odlaganja formalno da otvorimo sva pregovaračka poglavlja" sa Ukrajinom, rekao je Merc i predložio da se razmotri njegova ideja "pridruženog članstva".

"Moja ideja je da već sada napravimo jedinstven korak uključivanja Ukrajine u biće i u strukture EU, imajući u vidu situaciju u koju je saterana", napisao je Merc.

Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu

Pojasnio je da bi takav status pridruženog člana značio da Ukrajina može da učestvuje na sastancima Evropskog saveta i Saveta EU, ali bez prava glasa.

Ukrajini bi, prema oceni Merca, trebalo dodeliti i pravo učešća u radu Evropske komisije, ali bez resora i prava glasa, kao i pridruženo članstvo u Evropskom parlamentu, takođe bez prava glasa.

Slično pridruženo članstvo imala bi i u Evropskom sudu pravde.

Budžet EU ne bi odmah u celosti važio i za Ukrajinu, već u vidu kontrolisanih programa u zavisnosti od napretka te zemlje, a postojao bi i politički mehanizam koji bi ukinuo sve te pogodnosti u slučaju ozbiljnog nazadovanja Kijeva u oblasti temeljnih vrednosti EU ili u pregovorima, predložio je Merc.

Nemački kancelar je ocenio i da bi, punim usklađivanjem sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, Ukrajina preko klauzule 42 o međusobnoj pomoći dobila i "suštinsku bezbednosnu garanciju".

