Slušaj vest

Ti efekti uključuju rekordne vrućine, suše i ekstremne požare, u nekim delovima sveta i obilne padavine i druge klimatske ekstreme.

Danijel Svejn iz Kalifornijskog instituta za vodne resurse očekuje rekordne globalne temperature 2026. i 2027. godine, dok je meteorolog i stručnjak za klimu Džef Berardeli rekao američkoj televizijskoj stanici WFLA-TV: "Verujem da ćemo doživeti vremenske događaje kakve nismo videli u modernoj istoriji."

Klimatolog Karlo Buontempo rekao je da bi 2026. mogla biti nova rekordna godina, dok će, prema rečima klimatologa Tida Semlera iz Irske meteorološke službe, efekti ovog klimatskog fenomena verovatno biti još izraženiji 2027. godine, piše Bild, prenoseći i razmišljanja Teodora Kipinga, stručnjaka za šumske požare na londonskom Imperijal koledžu, koji je upozorio da El Ninjo povećava verovatnoću ekstremnih vrućina i suša u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Državama i amazonskoj prašumi. A ako se razvije jak El Ninjo, rizik od ekstremnih požara mogao bi da dostigne najviši nivo u skorijoj istoriji, dodaje se.

Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji (SMO), El Ninjo bi mogao da počne da se razvija sredinom ove godine, dok neke meteorološke agencije predviđaju da će predstojeći fenomen biti još jači - potencijalno jednak "super" El Ninju od pre tri decenije.

Šta je El Ninjo?

El Ninjo je klimatski fenomen, ili topla faza fenomena ENSO (El Ninjo–Južna oscilacija), koji ima najveći uticaj na vreme na samom kraju godine, kada dostiže svoj vrhunac i povezan je sa zagrevanjem površinskih temperatura u centralnom i/ili istočnom Pacifiku.

El Ninjo počinje kada temperatura površine mora u centralnom Pacifiku dostigne 0,5 stepeni Celzijusa iznad dugoročnog proseka. Ako dostigne dva ili više stepeni iznad dugoročnog proseka, to je veoma jak ili "super" El Ninjo.

Međutim, super El Ninjo je relativno redak događaj. Poslednji je zabeležen pre oko 10 godina, 2015/2016. godine, i bio je povezan sa rekordnom sezonom uragana u centralnom severnom Pacifiku, nestašicom vode u Portoriku, sušom u Etiopiji i najvišom globalnom temperaturom vazduha ikada.